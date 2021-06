L’empresa de productes ecològics Conca Organics ha plantat a Girona un camp de plantes aromàtiques i medicinals capaç de regenerar el terreny i captar el seu CO2. La firma, creada el 2018, ha dut a terme el seu projecte en un terreny de dues hectàrees situat a Fontanilles. Segons asseguren en un comunicat, el camp es tracta amb tècniques d’agricultura regenerativa, «un enfocament de conservació i rehabilitació -dels sistemes alimentaris i agrícoles- centrat en la regeneració de la capa superior del sòl, en l’augment de la biodiversitat i la millora del cicle de l’aigua i dels ecosistemes. Consta d’un conjunt de tècniques i principis que pretenen retornar biodiversitat, fertilitat al sòl i contribuir a mitigar el canvi climàtic.

Dins de les tècniques que se segueixen en els camps de la firma, s’inclouen la ramaderia regenerativa (pasturatge amb rotacions planificades, buscant sempre un «efecte rajada», és a dir maneig holístic); l’ús de cobertes vegetals, per evitar l’erosió i degradació del sòl; i l’activació de microbiologia del sòl a través de l’aplicació de preparats biodinàmics, mescles de residus animals i vegetals. «D’aquesta manera s’aconsegueix que el sòl tingui més carboni saludable, retingui més aigua i suport plantes més resistents al canvi climàtic», asseguren.

«Ens limitem a observar la natura i imitar-la», comenta Armand Folch, un dels socis fundadors de la companyia. Al mateix temps la regeneració d’aquest camp passa per la no aplicació de productes de síntesi química, ja que deteriora i minva la fertilitat natural del sòl. Conca Organics «segresta» en aquests camps el CO₂ utilitzant les plantes i els seus processos de fotosíntesi per crear biomassa i deixar una gran part en el sòl.

Els productes de Conca Organics inclouen infusions sense plàstic, patés vegetals amb superaliments, xocolates veganes i una nova sal extreta d’Alacant.