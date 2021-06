Els crèdits sense interès per impulsar negocis podrien remuntar després d’un any a la baixa per la COVID. Entitats com la Fundació Acció Solidària Contra l’Atur constaten que han disminuït les sol·licituds que reben per tirar endavant iniciatives empresarials però preveuen una «allau» en els propers mesos. L’associació, amb 40 anys d’història, assegura que ara «les condicions generals no són les millors per tirar endavant un projecte». Tot i això, alguns dels negocis ho han aconseguit durant la pandèmia gràcies als préstecs d’ASCA, com la cooperativa de producció d’aliments de proximitat Enllaç de l’Ebre o el taller de bicis a Barcelona La bici rota. «Ha estat un baló d’oxigen», explica Juan Miguel Gascón, el propietari del taller.

Al llarg dels últims 40 anys, la fundació ha donat 19,3 milions d’euros en préstecs sense interessos a persones en exclusió social o amb una feina poc remunerada. Els negocis que s’han creat amb aquest finançament han generat 16.355 llocs de treball. Pel que fa al 2020, va concedir 320.792 euros en crèdits corresponents a 34 projectes que han creat 59 llocs de treball.

Un dels projectes aprovats recentment va ser la cooperativa l’Enllaç de l’Ebre, que va néixer per fomentar la producció i el consum d’aliments ecològics de proximitat a les Terres de l’Ebre, creant una xarxa i eliminant intermediaris de la mà d’un projecte sense ànim de lucre. Amb aquest objectiu, un grup de 40 socis va posar en marxa a finals de 2019 la cooperativa. Un crèdit de 20.000 euros per part d’ASCA va ajudar-los a impulsar l’activitat.