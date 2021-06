Els països més rics de la Terra van decidir ahir posar fre a les grans multinacionals i van pactar que hi hagi un impost mínim global del 15% i l’anomenada taxa digital. Els ministres d’Economia i Finances del G7 -el Regne Unit, Alemanya, Estats Units, França, Canadà, Itàlia i Japó-, més la Unió Europea (UE) van acordar a Londres la reforma del sistema impositiu global, que s’ha mostrat ineficient fins ara per fomentar la redistribució de la riquesa.

El fet de fixar el mínim d’un pagament per impost de societats del 15% a escala mundial pot ajudar a fer front a l’endeutament que ha implicat la pandèmia. La reunió, prèvia a la cimera de líders de la setmana que ve a Cornualla (sud-oest d’Anglaterra), pretén també establir les bases per als reptes de l’economia digital i reforçar el paper dels mercats financers en la lluita contra la crisi climàtica. L’acord ha de ser avaluat ara pel G20 i l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE).

Des de fa anys, els països estan intentant aconseguir que companyies com Amazon, Facebook o Google paguin impostos allà on obtenen els beneficis. Finalment s’ha imposat la proposta de Washington, que proposava una taxa mínima global corporativa d’almenys el 15%.

El Chancellor of the Exchequer, el ministre de Finances britànic i amfitrió de la trobada, Rishi Sunak, va afirmar que «hem arribat a un acord històric sobre la reforma fiscal global que requereix que els gegants tecnològics multinacionals paguin la seva part justa d’impostos al Regne Unit. Les firmes mundials més grans, amb marges de benefici d’almenys el 10%, estaran dins de l’abast de la mesura, amb el 20% de benefici per sobre del marge del 10% subjecte a impostos en els països on tinguin vendes» .

Segos Efe, Sunak va explicar que el pacte està pensat per adaptar-lo a l’«era digital global» i que «el que és decisiu és assegurar-nos que és just, de manera que les companyies correctes (els gegants tecnològics) paguen l’impost adequat en el lloc correcte i això és un preu enorme per al contribuent britànic».

El ministre va insistir en defensar la seva decisió de no pressionar a favor d’un percentatge més alt, del 21%, com volia l’administració nord-americana. «Això és una mica del que s’ha parlat durant almenys deu anys. I aquí, per primera vegada avui, hem arribat a un acord de principis tangibles sobre com han de ser aquestes reformes i aquest és un gran progrés», va afegir Sunak, que va qualificar de «just» el sistema.

La secretària del Tresor dels EUA, Janet Yellen, qui inicialment va posar sobre la taula una taxa del 21%, ​va admetre finalment la del 15%.