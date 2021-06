Un de cada tres cotxes que s’han venut a Girona aquest 2021 ja no utilitzen ni gasolina ni dièsel com a combustible principal. La quota de mercat de vehicles propulsats amb energies alternatives al petroli s’ha disparat aquests cinc primers mesos de l’any, passant del 17 al 33% en comparació amb el mateix període de l’any anterior.

Segons les darreres dades de les patronals del sector Faconauto, Anfac i Ganvam, dels 4.175 cotxes venuts de gener a maig 1.393 van ser alternatius al petroli. És una xifra que ha augmentat notablement i que lideren els vehicles híbrids. Només a la província ja se n’han venut més d’un miler en aquest període, seguits pels elèctrics, una altra categoria en auge.

Segons l’«Informe Situació Consum de BBVA Research» corresponent al primer semestre de 2021, les vendes dels vehicles elèctrics (que inclouen els elèctrics purs i els híbrids endollables) s’estan accelerant el 2021 en l’àmbit espanyol, ja que fins al maig ja superen les 21.300 unitats, 2,5 vegades més que en el mateix període de 2019.

Segons recull Europa Press, aquesta tendència, al costat d’una menor demanda dels automòbils de combustió interna, ha suposat un repunt significatiu de l’electrificació des de l’1,4% del parc el 2019 al 6,2% a l’abril i maig de 2021. No obstant això, aquesta penetració dels elèctrics està lluny de la mitjana europea (del gairebé el 14% en el primer trimestre d’enguany), encara que pronostiquen que el pla Moves III espanyol contribuirà a reduir el preu dels elèctrics i augmentarà els punts de càrrega, quelcom que podria elevar la quota de mercat per sobre del 12% el 2022.

En general, el mercat automobilístic a Girona s’està recuperant de la sotragada de la COVID-19. Les matriculacions de vehicles de gener a maig van ser un 25% superiors a les del mateix període del 2020. Tot i això, encara estan lluny de les xifres pre-pandèmia. Durant els cinc primers mesos del 2019 es van vendre 3.000 vehicles més que no pas aquest any.

Noemi Navas, directora de Comunicació de ANFAC, va explicar que «el mercat el mes de maig va reduir lleugerament la seva tendència de caiguda, gràcies a la fi de l’estat d’alarma i la recuperació de la mobilitat entre autonomies, que està despertant el turisme local i nacional. Aquesta obertura s’ha reflectit de seguida en el canal de llogaters que han multiplicat per 10 les seves compres diàries respecte a les prèvies al 9 de maig».

Canal d’empreses, a l’alça

En aquesta línia, Navas també apunta que el canal d’empreses va a poc a poc augmentant compres i reduint la distància amb el 2019. No obstant això, des d’ANFAC mostren la seva preocupació per la feblesa del canal de particulars. «No en va, són el canal més afectat per la pujada de facto de l’Impost de Matriculació i per la incertesa econòmica», afirma.

Per aquest motiu, consideren important deixar clar que «plans d’ajuda com el MOVES III ja estan en marxa i són una eina molt adequada per a impulsar la demanda, en concret, de vehicles electrificats, si bé és obvi que aquestes mesures tenen un impacte limitat si es desitja estimular el mercat global i el seu ús». Les matriculacions de turismes al conjunt de Catalunya van caure un 23,5% al maig, fins a les 10.431 unitats.