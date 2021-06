L'últim any ha estat difícil per a tothom a molts nivells. En l'àmbit econòmic les petites i mitjanes empreses han estat de les més afectades per la crisi sanitària. Moltes han vist en perill la seva supervivència i s'han vist obligades a afrontar importants canvis en el seu model de negoci.

La venda en línia ha estat la manera de tirar endavant de molts petits negocis. I aquesta incursió "d'emergència" en el terreny de l'’e-commerce’ serà un canvi permanent. En aquest context, Amazon ha prestat el seu suport a les pimes espanyoles: més de 9.000 petites i mitjanes empreses venen els seus productes a través del seu web no només a Espanya, sinó que més de la meitat exporta també els seus productes a altres països.

Les històries d'alguns d'aquests petits negocis protagonitzen la nova campanya de suport d'Amazon a les pimes amb motiu de Prime Day, el seu esdeveniment d'ofertes a nivell global, que l'any passat va suposar per a les empreses que venen a Amazon -la majoria deles quals són pimes- més de 3.500 milions de dòlars en vendes a tot el món.

Si bé la pandèmia ha suposat enormes desafiaments per a les petites i mitjanes empreses, aquestes han seguit creixent gràcies a Amazon. Des de l'inici de la crisi sanitària, els col·laboradors comercials d'Amazon -majoritàriament petites i mitjanes empreses- han experimentat un creixement de les seves vendes de més del50% respecte a l'any anterior. Cal no oblidar que prop del 60% de les unitats que ven Amazon a tot el món són de venedors independents, majoritàriament pimes. Només el 2020, la companyia va invertir més de 18.000 milions de dòlars i va llançar més de 250 eines i serveis per ajudar els seus col·laboradors comercials a gestionar i fer créixer els seus negocis a Amazon. S'estima que el 2020 les petites i mitjanes empreses que venen a Amazon van obtenir beneficis per valor de més de 25.000 milions de dòlars a tot el món.

Prime Day 2021: més d'un milió d'ofertes

Aquest Prime Day, i durant la resta del 2021, Amazon invertirà 85 milions d'euros addicionals per promocionar les pimes de tot el món, per ajudar-les a augmentar les seves vendes i arribar a nous clients. Aquest Prime Day, l’esdeveniment d'ofertes més gran d'Amazon que se celebra a tot el món el 21 i 22 de juny, Amazon tornarà a bolcar-se en les petites i mitjanes empreses.

A Espanya, la companyia potenciarà la compra d'articles venuts per petites i mitjanes empreses i marques nacionals seleccionades a la botiga d'Amazon i bonificarà els seus clients Prime del 7 al20 de juny, amb 10 euros de saldo que podran fer servir en les seves compres durant el Prime Day, el 21 i 22 de juny quan gastin 10 euros en aquests negocis. Aquesta promoció està totalment finançada per Amazon per ajudar els clients a descobrir els productes d'artesans i empresaris locals.

Desenes de milions de clients van donar suport a les petites i mitjanes empreses en les dues setmanes prèvies a Prime Day 2020, cosa que va generar més de 900 milions de dòlars en vendes a nivell global per a les petites empreses incloses en la promoció "Compra 10 € a pimes, emporta't 10 € en Prime Day". Aquest any, a més, els clients Amazon Prime podran comprar més d'un milió d'ofertes de Prime Day de col·laboradors comercials que venen a Amazon -majoritàriament petites i mitjanes empreses- de tot el món.

Casos d’èxit

* CERVEZANÍA, una empresa sevillana de kits d’elaboració de cervesa artesana i hidromel. Venen a tot Europa a través d’Amazon i el 80% de les seves vendes són a través d’aquest canal.

* EARWAVES, una start-up de venda d’equipament per a crossfit. El 2020 van potenciar la venda de productes per fer exercici a casa i la facturació va créixer un 20% durant el confinament. Més de la meitat de les vendes a través d’Amazon són exportacions.

* AQUISANA, una marca especialitzada en cosmètica orgànica i suplements alimentaris. Els seus productes han conquistat consumidors de tot Europa als quals venen a través d’Amazon.

* BONSAI GRANADA, una empresa familiar que fa 15 anys que es dedica en exclusiva al món del bonsai i tot el que engloba per a la seva cura, i que des de fa 4 anys ven eines per a la cura de bonsais a tot Europa a través d’Amazon.