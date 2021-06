Entre 1,5 i 1,9 milions de treballadors a Espanya porten sis mesos pendents de si pujarà finalment aquest any o no el salari mínim interprofessional (SMI). La ministra de Treball i vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, es va comprometre a això, però el rebuig de la patronal i, principalment, del sector conservador del Govern va frenar qualsevol tipus d’increment el passat 1 de gener i, un semestre després, la discussió segueix vigent. El debat en el si de l’executiu es va desplaçar a una comissió de 14 experts que aquest juny preveu publicar un informe amb recomanacions sobre com hauria d’evolucionar aquest mínim salarial en el que queda de legislatura i que ara està en 950 euros.

Repartidors, treballadores de la llar, temporers, ocupats en centres especials de treball... Els professionals que guanyen l’SMI són diversos i estan distribuïts en diversos sectors. Entre el 10% i el 12% de la població assalariada a Espanya cobra segons el salari mínim, segons dades recopilades per Fedea. El que vindrien a ser entre 1,5 i 1,9 milions de treballadors. Alguns perquè no estan coberts per un conveni col·lectiu de sector, però no tots; segons apunta l’economista de Fedea Floren Felgueroso. Un 6, 7 milions de treballadors a Espanya estan coberts per un conveni amb alguna de les seves categories remunerades per sota dels 1.000 euros mensuals, segons un informe de CCOO.

Gisela (nom fals per preservar el seu anonimat) és repartidora per a una subcontracta de Just Eat. Treballa 15 hores a la setmana, que poden convertir-se en 20 o 30 depenent dels fluxos de treball que tingui l’empresa. Per aquesta base de 15 hores cobra 340 euros al mes, que poden arribar a convertir-se, en el millor dels casos, en 800 euros si li assignen més hores. «T’avisen el mateix dia dels horaris, no pots planificar res. Tampoc sé quant em quedarà a final de mes», afirma.

Gisela cobra el salari mínim pelat, amb un plus d’un euro a l’hora si posa ella la moto per repartir. «Si l’acaben pujant, aquest extra l’invertiria en el manteniment del vehicle, per poder seguir treballant», explica, perquè si ara li falla la màquina, es queda sense feina. Aquests 10, 20 o 50 euros que pugui acabar pujant el SMI marquen la diferència per a Gisela entre saber que podrà seguir treballant o viure amb aquesta incertesa. Aquesta jove està preparant oposicions per a Correus, una via d’escapament per poder viure més enllà del dia a dia.

A Sindillar, una organització de treballadores de la llar, fa anys que realitzen diferents cursos per formar les dones que es guanyen la vida (o sobreviuen) com a internes, netejant cases o cuidant quitxalla. El salari mínim no és sempre el més habitual entre les treballadores de la llar, de vegades cobren menys, especialment aquelles que treballen en negre. Només en A hi ha actualment a tot Espanya 385.776 treballadores de la llar. Un dels cursos que organitzen des Sindillar és de costura, perquè aquestes dones canviïn d’ofici i puguin aspirar a cobrar per sobre d’aquesta mínima subsistència.

Mentrestant, el preu de la vida segueix pujant. La inflació acumulada mostra un encariment de l’1,6%, fins a abril. L’electricitat, el gas i altres combustibles han experimentat una pujada en el que va d’any del 12,9%.