La Fundació Salut Empordà ha elaborat un Pla Director que preveu que des d'ara i fins al 2040 el centre passi dels 29.031,15 metres quadrats actuals als 43.780. L'ampliació, que també afectaria el sociosanitari Bernat Jaume, contempla una inversió de 23,3 milions d'euros i tres fases d'obres. La més imminent –i que ja compta amb finançament- afectarà la planta baixa i consistirà en la construcció d'una cuina, una cafeteria més àmplia i una zona d'atenció a l'usuari que aglutini diversos serveis. Les obres tenen un pressupost de 3,1 milions. L'ambiciós projecte, però, també preveu concentrar totes les consultes externes a l'edifici est, que es convertirà en l'entrada principal de l'equipament.

També preveu ampliar l'àrea quirúrgica, una UCI o la reserva d'uns terrenys per a la futura construcció d'un Institut de Recerca. La fundació engega ara una fase de participació per elaborar un document final, que un cop aprovat es negociarà amb la Generalitat per aconseguir finançament.