Els espanyols segueixen tenint una inclinació especial per la pesseta. Segons dades facilitades pel Banc d’Espanya, es conservaven fins al mes d’abril un total de 1.586 milions d’euros de l’antiga moneda nacional sense canviar, una xifra que equival a 263.888 milions de pessetes pendents de bescanvi. Pot semblar molt, o poc. El que està clar és que des del passat mes de febrer només s’han canviat dos milions d’euros en pessetes. Molt poc tenint en compte que falta menys d’un perquè s’acabi el període de canvi, que finalitza el 30 de juny.

L’euro va entrar en vigor ja fa més de 18 anys, però els espanyols encara conservaven a l’abril 133.275 milions de pessetes en bitllets (801 milions d’euros) i 130.613 milions de pessetes en monedes (785 milions d’euros). En el que va d’any 2020 els espanyols han canviat uns 2.329 milions de pessetes en bitllets (14 milions d’euros) i 831 milions de pessetes en monedes (5 milions d’euros).

El banc emissor estima que el 45% de les monedes en pessetes que estaven en circulació abans de l’entrada de l’euro mai serà lliurat al Banc d’Espanya per al seu canvi perquè romandrà com a peça de col·leccionisme, o bé per deteriorament o pèrdua.