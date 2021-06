CaixaBank finalment mantindrà oberta la seva oficina de Calonge. La pressió de l’Associació de Comerciants del municipi i la mediació de l’Ajuntament han permès finalment que l’entitat bancària es faci enrere en el seu objectiu de tancar la seva seu, l’única que quedava oberta al nucli del municipi empordanès (a Sant Antoni de Calonge CaixaBank hi té una altra oficina, juntament amb les del BBVA, Santander i Sabadell). L’oficina romandrà oberta amb les mateixes condicions que hi havia fins ara, segons va informar l’Associació de Comerciants, que es va felicitar per la notícia. A finals de maig els comerciants van mostrar la seva indignació per la intenció del banc de clausurar la seu a partir del juny. Segons van denunciar, això els deixava desemparats, ja que els privava d’atenció presencial i de fer operacions com ara canvi en efectiu, importants sobretot durant els dies de mercat. Calonge es queda doncs amb una única oficina presencial, després del tancament de les d’altres entitats bancàries com Banesto, Banc Popular o BBVA.