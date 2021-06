Les negociacions per l’ERO a CaixaBank es prolongaran fins al pròxim dimarts 29 de juny. Després d’un mes i mig amb pocs avenços, direcció i sindicats van acordar allargar les converses per arribar a un acord i evitar l’aplicació unilateral de l’expedient per part de l’entitat. En un comunicat, la representació legal dels treballadors va celebrar la pròrroga i va subratllar l’«èxit» que han tingut les vagues dels últims dies per aconseguir allargar les negociacions.