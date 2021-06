Pimec ha pronosticat aquest dimarts que l'ampliació de l'aeroport del Prat faria que, de retruc, els de Reus i Girona tinguessin més trànsit. Ho ha afirmat el president de l'entitat, Antoni Cañete, que ha indicat que infraestructures com les de Reus i Girona han de permetre rebre turistes europeus en la modalitat dels vols "punt a punt" que aportin "dinamisme". En canvi, el Prat hauria de ser un "hub transoceànic" i per això l'ampliació és una inversió que si no es fa pot condicionar "les properes generacions".

Cañete ha visitat Tarragona on ha fet balanç dels primers cent dies al capdavant de l'entitat i té previst reunir-se amb diferents autoritats locals.