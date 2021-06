El BBVA i els sindicats van aconseguir un acord ahir sobre l’ERO que el banc realitzarà en les seves sucursals i oficines centrals a Espanya. Les sortides seran finalment de 2.935 persones (2.725 acomiadaments més 210 excedències incentivades), la qual cosa equival al 10,2% dels 23.330 empleats sobre els quals s’aplica. L’ajust és finalment de 863 treballadors menys dels 3.798 plantejats inicialment per l’entitat a la fi d’abril.

Segons els representants dels treballadors, en la xarxa d’oficines, on estaven previstes 3.025 sortides en un primer moment, la rebaixa ha estat d’un 35%. CCOO va assegurar que el pacte contempla un «ampli catàleg d’opcions de sortida, que ha de permetre que no hi hagi cap sortida forçosa», al mateix temps que ha destacat que s’ha eliminat la «clàusula d’equilibri generacional que obligava a la sortida del 50% dels afectats i afectades menors de 50 anys». Així, el sindicat va apuntar que està previst que el 72% de les sortides siguin de majors de 50 anys i un 28% de menors d’aquesta edat. «És un acord que es desmarca molt positivament als signats en els últims temps en el sector i que marca el camí dels que el seguiran. Les mobilitzacions, aturs i la vaga han estat el motor clau per desencallar la negociació», va defensar el sindicat.