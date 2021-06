L’Hotel Pez Espada, a Torremolinos (Màlaga), propietat d’Azora European Hotel & Lodging F.C.R. i gestionat pel grup gironí Med Playa, va reobrir les portes el passat 4 de juny després de nou mesos tancat i havent realitzat una reforma significativa. S’han rehabilitat 198 habitacions i suites, les zones comunes i salons i s’estrenarà un nou restaurant i una nova gelateria. L’Hotel Pez Espada es va convertir en la primera instal·lació hotelera de luxe de cinc estrelles de la Costa del Sol i va ser un embrió per al desenvolupament turístic de la zona. Un dels seus hostes il·lustres va ser l’actor Frank Sinatra, que s’hi va allotjar el 1964 durant el rodatge d’El coronel Von Ryan. També s’han allotjat a l’hotel altres personalitats del món del cinema com Ava Gardner, Sean Connery, Mary Pickford, Claudia Cardinale, Anthony Quinn, Sofia Loren, Orson Welles, Ingrid Bergman, Geraldine Chaplin; escriptors com Ernest Hemingway, dissenyadores com Nina Ricci o, membres de la reialesa com el rei Faysal d’Aràbia Saudita, Alberto de Bèlgica i els ducs de Windsor.