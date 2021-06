Les sol·licituds per cursar Formació Professional (FP) de Grau Mitjà s’han disparat aquest maig a Girona. Així ho va detallar el director territorial d’Ensenyament a la província, Martí Fonalleras, que va afegir que durant el mes passat els centres han rebut 4.982 peticions, gairebé 1.000 més que l’any passat. Fonalleras va qualificar d’«important» aquest increment, i el va vincular a una demanda que ha anat en augment en els darrers anys. «La gent vol fer FP. L’any passat vam generar noves places, sobretot en el camp hospitalari, que s’han anat cobrint», va subratllar.

El director territorial va fer aquestes declaracions en el marc de la presentació de la primera fira a les comarques gironines dedicada a la FP Dual (modalitat que combina la formació en centre educatiu i empresa). Aquest esdeveniment, organitzat conjuntament per la Cambra de Comerç i el Departament d’Ensenyament, se celebrarà per via telemàtica i ja compta amb la participació de més de 50 companyies. En aquest sentit, el president de la Cambra, Jaume Fàbrega, va qualificar l’FP de «cuirassa contra l’atur, i coet per a l’ocupació». Actualment a la província hi ha prop de 9.000 alumnes de FP (de Grau Mitjà i Superior), de les quals més d’un 7% (més de 500 alumnes) cursen FP Dual. L’objectiu del Departament d’Ensenyament és anar incrementant mica en mica aquest percentatge. «La taxa t’atur anual en FP Dual és d’un 5%; pràcticament tot l’alumnat s’integra al món laboral», va destacar Fonalleras. En aquest sentit, va subratllar que aquesta modalitat «és un dels punts de més futur» de la formació professional.

Fàbrega va constatar que, malgrat les elevades taxes d’atur, l’empresariat sovint no troba els perfils adequats per satisfer la seva demanda. En aquesta línia, va fer una crida a les empreses perquè participin en aquesta modalitat: «Hi guanyen elles, hi guanyen els centres i també els alumnes».

Experiències empresarials

El president de la Cambra va presentar la primera fira dedicada a la FP Dual, un esdeveniment que es farà de manera virtual a causa de la COVID, si bé en futures edicions està previst que també sigui presencial. En ella hi participaran una cinquantena d’empreses de la província, una part de les quals explicaran les seves experiències en aquest àmbit. Concretament, ho faran Ascensors Serra, CINC Empordà Assessoria d’Empreses SL, Comastech, Caula Aliments, Frit Ravich, GM Food, GNA Serveis Telemàtics SL, Guitart Hotels SL, Masias Maquinària, Minerals Conesa, Productos Concentrol SL, Roberlo, Tavil, Friselva, Comexi, Hipra, Autotaller Alcalà i La Vinyeta.