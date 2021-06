Agbar va celebrar ahir la Junta General de Grups d’Interès, una trobada participativa en què l’empresa ha retut comptes amb els seus grups d’interès i ha consolidat l’escolta activa per, on juntament, adoptar compromisos de futur.

La Junta General de Grups d’Interès s’ha desenvolupat en tres eixos, amb l’objectiu de donar visibilitat a les fites que s’han assolit i les iniciatives que s’han dut a terme en els eixos de la Solidaritat, l’Ocupació i la Reconstrucció verda i inclusiva; corresponents a la proposta de Pacte Social de la companyia, territori a territori. “Tan important com actuar és compartir el progrés en les iniciatives i dotar dels mecanismes per incorporar punts de vista que permetin seguir millorant. Això encara és més rellevant en l’època actual per tal de donar respostes conjuntes als reptes amb els quals ens enfrontem com a societat” ha afirmat Àngel Simon, president de la companyia.

Compromís amb la solidaritat

En aquest esdeveniment s’ha dedicat un primer bloc al compromís amb la solidaritat amb diversos participants del tercer sector. Josep Quitet, president de Creu Roja a Catalunya, ha destacat que “la col·laboració publicoprivada és imprescindible per poder avançar en iniciatives socials en els temps actuals, en què la desigualtat s’ha cronificat”, en un diàleg amb Carmen Piñán, directora de Comunicació i Sostenibilitat d’Agbar, en què han coincidit en la importància de cooperar per donar cobertura a les persones en situació de vulnerabilitat.

Per la seva banda, Felipe Campos, director de l’Associació Educativa Ítaca i nou conseller delegat d’Aigües de Barcelona, ha assenyalat “la importància de les aliances, amb el paper destacat de les empreses, per abordar les problemàtiques socials que es deriven de la pandèmia”.

Alba Gómez, directora de la CONFAVC (Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya), ha fet èmfasi en “la necessitat de continuar sumant esforços per frenar l’augment de la bretxa digital dels col·lectius en situació de vulnerabilitat”. En aquest sentit, s’han compartit projectes pioners en l’atenció de clients amb discapacitat, amb la intervenció de Luis Alberto Redondo, president de la Federació d’Associacions de Persones Sordes de Castella i Lleó, i de Núria Ponce, de l’equip d’Atenció al Client d’Aigües de Huelva.

Compromís amb l’ocupació

En aquesta Junta General de Grups d’Interès d’Agbar, també s’ha abordat el compromís de la companyia amb l’ocupació de qualitat, amb la participació de Carlos Cruz, secretari d’UGT AB i president del Comitè Intercentres, que ha afirmat que “el contracte social és el que defineix les empreses del futur, i, amb l’impuls de la formació contínua, és fonamental per seguir adaptant el model productiu”, en un diàleg amb Manuel Cermerón, director general d’Agbar. Així mateix, Manuel Cermerón s’ha referit a la importància de l’impuls de l’ocupabilitat per lluitar contra les desigualtats, no només amb els treballadors, sinó també en relació amb la cadena de proveïdors.

En aquest esdeveniment també s’ha dedicat atenció als esforços que s’han fet durant la pandèmia per preservar la protecció dels treballadors d’Agbar i garantir el subministrament a la ciutadania. El Dr. Trilla, cap de Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l’Hospital Clínic de Barcelona i assessor científic d’Agbar, ha explicat les mesures que la companyia ha adoptat durant els últims mesos. D’altra banda, en la trobada s’ha destacat el compromís dels treballadors, i hi han participat Iván Gracia i Carmen Giner, en representació dels treballadors d’Agbar.

Compromís amb la reconstrucció verda i inclusiva

En la Junta General de Grups d’Interès d’Agbar també s’ha abordat de quina manera la companyia enfoca la reconstrucció i la protecció necessària del medi ambient com a principal repte de futur. Miguel Vicente, president de Barcelona Tech City, ha afirmat que “per desenvolupar l’ecosistema tecnològic cal apostar per la innovació oberta i connectar empreses amb start-ups i universitats”, en un intercanvi amb Catalina Balseiro, directora d’Innovació i Coneixement d’Agbar. En aquest context s’han compartit referències de projectes d’innovació com CitySentinel per al monitoratge de l’evolució de la COVID-19 a les aigües residuals.

Pel que fa a la importància de la protecció del planeta, Mònica Usart, meteoròloga i divulgadora científica, ha parlat de “la necessitat de frenar i adaptar-se als efectes del canvi climàtic” en el cicle de l’aigua, en una conversa amb Narcís Berberana, global strategist d’Agbar, que ha exposat algunes de les iniciatives que lidera la companyia en aquest àmbit, com ara els projectes per a l’increment de la resiliència dels territoris.

Agbar té una activitat destacada a l’Amèrica Llatina, com per exemple a Xile, un país molt exposat al canvi climàtic i als fenòmens meteorològics extrems. Daniel Tugues, director d’Operacions d’Aigües Andines, ha explicat l’episodi recent de pluges que es va viure al començament d’aquest any –a l’estiu a l’hemisferi sud– i les accions que es porten a terme per poder tenir infraestructures més resilients.

Un Pacte Social territori a territori

En col·laboració amb totes les entitats representades, Agbar està proposant, en els diferents municipis on opera, un Pacte Social per respondre als principals desafiaments que afrontem actualment com a societat i contribuir a la recuperació després de la pandèmia, sobre la base de tres eixos: Solidaritat, Ocupació i Reconstrucció verda i inclusiva.

En la Junta General de Grups d’Interès han participat diversos representants de municipis on s’està duent a terme aquest pacte, com és el cas d’Eduard Pellicer, regidor de l’Ajuntament de Cambrils i president de l’empresa mixta comarcal Comaigua, al Baix Camp, o Gabriel Cruz, alcalde de Huelva, a Andalusia, que ha assegurat que “el pacte social és una eina fonamental per avançar en els reptes de futur i ajudar en la recuperació econòmica sostenible”, en una intervenció al costat d’Isabel Butrón, gerent d’Aigües de Huelva.

Per la seva banda, Asunción Martínez, alta comissionada de l’Agenda 2030 d’Agbar, ha concretat com Agbar, amb la seva implicació, està contribuint a la recuperació, atenent també el repte del

canvi climàtic. María Gómez, alcaldessa d’Almoradí, a Alacant, ha assenyalat que “és tan important actuar davant dels reptes socials com preparar-se davant dels reptes climàtics”, i ha compartit com va afectar el subministrament de l’aigua la DANA que es va patir al Baix Segura, i com la resposta d’Agbar va contribuir a mitigar-ne l’impacte.

Aquesta Junta General de Grups de Relació d’Agbar ha posat en relleu la participació activa de diferents entitats amb les quals col·labora la companyia allà on és present i la importància de les aliances per abordar els reptes actuals i seguir adquirint conjuntament compromisos de futur per millorar la qualitat de vida de les persones.