Girona ha tancat el mes de maig amb 17.000 nous afiliats a la Seguretat Social respecte a les mateixes dates que l’any passat. Segons les darreres dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), la província comptava amb 320.356 afiliats a finals de mes, una xifra bastant superior a la del mateix període del 2020, un clar símptoma de la recuperació econòmica.

No obstant, les mateixes dades també revelen que encara queda molt de camí per arribar als nivells que hi havia abans de la irrupció de la covid. En aquest sentit, a la província el 2019 hi havia 335.000 afiliats, és a dir, prop de 15.000 més que els que hi ha actualment.

Les comarques més dinàmiques pel que fa a la creació de llocs de feina han estat el Baix Empordà i la Selva, amb 4.804 i 4.178 noves afiliacions respectivament. Les segueix l’Alt Empordà amb 3.042 noves ocupacions, Gironès amb 2.522, la Garrotxa amb 1.286, la Cerdanya amb 798, el Pla de l’Estany amb 605 i el Ripollès amb 426.

El nombre d’afiliats al conjunt de Catalunya ha augmentat un 3,3% a finals de maig, tal com apunten les dades de l’Idescat.

Segons recull ACN, l’augment interanual s’ha produït a totes les comarques, excepte la Ribera d’Ebre i Terra Alta, amb caigudes de l’1,5% i l’1,3%, respectivament. En relació amb el mes d’abril, el nombre d’afiliats ha augmentat un 1,4% a Catalunya i només ha disminuït a Terra Alta, amb una caiguda del 2,2%. Els augments més elevats han estat a l’Aran (4,4%), el Baix Empordà (4,3%), el Pallars Sobirà (3,6%) i el Tarragonès (3,5%). L’augment interanual del nombre d’afiliats ha estat lleugerament més elevat en el cas de les dones, d’un 3,3%, respecte als homes, del 3,2%. Aquesta tendència s’ha traslladat a 25 de les 41 comarques i l’Aran. En el cas de Terra Alta, les afiliades han augmentat un 1,4% mentre que els afiliats han disminuït un 3,4%.