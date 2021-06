Les ofertes de feina han recuperat al maig el ritme prepandèmia. Per la seva proximitat amb la temporada estiuenca, el cinquè mes de l’any sol ser el més potent pel que fa a ofertes laborals, i aquest 2021 la província n’ha registrat 782. La dada encara és inferior a l’assolida els mesos de maig del 2019 i 2018 (amb més de 1.000 llocs oferts), però sens dubte és molt superior (quatre vegades més) a les 166 ofertes que hi va haver el maig passat, encara amb un confinament estricte i sense vacunes a l’horitzó.

La d’enguany és una xifra que indica que l’economia està seguint un camí de progressiva recuperació. Ho suposa també el fet que aquestes 782 ofertes són moltes més de les que es generaven a les comarques gironines a les portes de l’estiu els anys de la crisi immobiliària del 2008. Les dades d’aquell període eren més properes a les del maig del 2020 que no pas a les d’aquest 2021. De la mateixa manera, aquestes últimes són molt properes a les dels darrers anys de la dècada passada marcats per la lenta sortida de la crisi immobiliària.

Les ofertes laborals acumulades durant el 2021 també són majors a les del 2020 gràcies en part al darrer mes. A Girona en total s’han ofert 2.026 oportunitats de feina des de principis d’any, un 5% més que els cinc primers mesos de 2020.

Les professions qualificades, les d’hostaleria i les anomenades per l’Observatori del Treball de la Generalitat com a «professions elementals» lideren l’oferta laboral de cara a la temporada alta. En aquesta línia i com és habitual a la província, la gran majoria d’ofertes provenen del sector serveis.

Al conjunt de Catalunya es van oferir 4.453 llocs de treball durant el maig, coincidint amb l’inici de la temporada d’estiu. La pujada va ser menor que a Girona, un 135% més respecte al mateix període de l’any passat. En l’acumulat de l’any, s’han anunciat 14.886 feines, un 17,18% més que entre gener i maig del 2020. En canvi, en els darrers 12 mesos encara s’arrossega un diferencial negatiu. Així doncs, s’han ofert fins a 32.820 llocs de treball entre maig del 2020 i maig del 2021, un 28,8% menys en comparació amb el mateix període de l’any passat. Segons indica l’informe, les ocupacions més ofertes durant el maig corresponen a cuiners (242), oficials i operaris (236) i empleats domèstics (150) i caixers i taquillers (147).

El domini dels serveis

Com passa a Girona, al conjunt de Catalunya la gran majoria d’ofertes publicades durant el maig corresponen a feines relacionades amb els serveis (un 80,6% del total), seguides de la indústria (7,7%), l’agricultura (5,8%) i la construcció (5,6%). El 0,3% restant correspon a ofertes on no s’ha especificat el sector.

D’altra banda, tres de cada quatre ofertes publicades fan referència a un contracte temporal, mentre que la resta contemplen una relació laboral indefinida o mercantil. Dins els contractes temporals, més d’una quarta part tenen una durada inferior a un mes. Alhora, a gairebé tots hi figura una durada inferior a dotze mesos.

Quant a la dimensió de l’empresa, les pimes concentren la majoria de les noves ofertes de treball. Segons dades d’ACN, concretament, les petites empreses (menys de 50 treballadors) han registrat 2.618 noves ofertes de treball, el 58,7% del total, mentre que les mitjanes (de 50 a 249 treballadors) n’han sumat 795, el 17,8% de la xifra global. Pel que fa a les grans empreses (més de 250 empleats), aquestes han ofert 1.040 nous llocs de treball.

Per demarcacions, Barcelona concentra gairebé la meitat dels llocs de treball registrats al maig amb 2.605.