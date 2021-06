El Salvador ha obert la porta al Bitcoin. El parlament del país centreamericà va aprovar ahir la legalització de l’ús de la popular moneda digital, sent així el primer país del món a adoptar-la dins del seu curs legal. L’anomenada Llei Bitcoin, de només tres pàgines d’extensió, va ser aprovada a la cambra parlamentària salvadorenca amb 62 dels 84 vots possibles a favor i amb el suport del controvertit president del país, Nayib Bukele, que ha estat defensor del Bitcoin des de 2017 i que portava dies demanant la tramitació d’una regulació que considera «històrica». L’aprovació va ser possible perquè, des de la victòria del febrer passat, el Govern de Bukele compta amb una majoria absoluta al parlament i controla així els tres braços del poder.

D’aquesta manera, l’economia del Salvador fa un salt a la digitalització del seu sistema i, a més del dòlar, també acceptarà l’ús «il·limitat» de Bitcoins per a qualsevol tipus de transacció, ja sigui per pagar impostos, una hipoteca o pagar deutes. L’article 7 assenyala que «tot agent econòmic» haurà d’acceptar aquesta moneda digital, amb l’excepció per als que «no tenen accés a les tecnologies que els permeten realitzar transaccions». La llei entrarà en vigor a principis de setembre.