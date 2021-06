La Formació Professional (FP) serà un ensenyament a la carta que s’adaptarà a les necessitats dels estudiants. Fins ara, l’única opció era realitzar un cicle complet, fos del grau que fos. Segons ha pogut saber El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, quan entri en vigor la nova llei d’FP que està preparant el Ministeri d’Educació, els alumnes i les alumnes podran realitzar microformacions, cursos especialitzats i elementals d’aproximadament 50 hores lectives en centres oficials.

La microformació serà acumulable, així que els estudiants podran fer els cursos que puguin o vulguin per ampliar el seu currículum acadèmic. En estar dins el sistema educatiu, tots tindran titulació oficial, al contrari del que succeeix a acadèmies privades, un sector dominat en moltes ocasions per l’intrusisme i la mediocritat acadèmica.

Sota la filosofia de formació al llarg de la vida, els cursos de 50 hores estaran disponibles per a qualsevol alumne, independentment de la seva edat i formació. Fonts del Ministeri d’Educació expliquen que aquestes microformacions poden ser especialment interessants per a dones i homes de mitjana edat que vulguin reciclar-se laboralment després de quedar-se a l’atur i als quals la cura dels fills els impedeix cursar activitats acadèmiques més extenses.

Aquesta és una de les novetats que inclou l’avantprojecte de la nova llei de Formació Professional, una norma orgànica que substituirà la de 2002. Amb tota probabilitat, el text serà aprovat la setmana que ve al Consell de Ministres, on tornarà d’aquí a diverses setmanes per rebre una segona llum verda. Després, serà remès a Congrés i al Senat per a la seva aprovació definitiva.

La nova llei és la cirereta de la revolució que està vivint l’FP des de 2018, una obstinació personal de la ministra Isabel Celaá, que, de fet, va canviar el nom de la institució que dirigeix ​​per batejar-la com a Ministeri d’Educació i Formació Professional. És de suposar que la norma no trobarà al Parlament el soroll i la confrontació política que va tenir el seu altre gran projecte, la Lomloe.