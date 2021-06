La Delegació del Govern va informar que ahir va ser trobat «un cos sense vida, aparentment d’una menor d’edat», a la zona on el vaixell oceanogràfic Ángeles Alvariño busca les menors desaparegudes a Tenerife el passat 27 d’abril, a unes tres milles nàutiques de la costa de Tenerife, i a uns 1.000 metres de profunditat.

La troballa va ser comunicada a la progenitora de les nenes, Beatriz Zimmermann, així com a la família paterna de les petites Anna, d’1 any, i Olivia, de 6, que van ser segrestades pel seu pare, Pedro Gimeno, el passat 28 de abril. L’home va comunicar a la mare en diverses ocasions que no tornaria a veure les nenes ni ell. El matrimoni s’havia separat feia un any i ella tenia una nova parella.

«Per respecte a la família i al procediment judicial, s’ha d’esperar al que determini l’autoritat judicial sobre la identificació el cos», va explicar la Delegació, però fonts pròximes al cas van assegurar que el cos trobat és, amb tota seguretat, el de la filla gran, Olivia.

Fonts pròximes a la investigació van explicar a Efe que a la zona on van aparèixer altres objectes es van trobar dues bosses, en una d’elles hi havia el cadàver i l’altra estava buida.

En tot cas, la Delegació de Govern va recordar que cal esperar a la identificació del cadàver que certificarà l’autoritat judicial. El cos va ser traslladat a l’Institut de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife, on serà analitzat per procedir a la seva identificació. A l’hora de tancar aquesta edició, la Guàrdia Civil continuava a la zona els treballs de rastreig, a una milla nàutica del port de Güímar.

El president del Govern, Pedro Sánchez, va donar el seu condol a la mare de les nenes desaparegudes a Tenerife a través del seu compte de Twitter. «No puc imaginar el dolor de la mare de les petites Anna i Olivia, desaparegudes a Tenerife, davant la terrible notícia que acabem de conèixer», va assegurar el cap de l’Executiu en el seu tuit. «La meva abraçada, el meu afecte i el de tota la meva família, que avui es solidaritza amb Beatriz i els seus éssers estimats», va concloure.