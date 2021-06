La crisi a la frontera entre la Unió Europea i el Marroc pot haver-se calmat, però les tensions segueixen lluny d’estar resoltes. Una resolució aprovada ahir pel Parlament Europeu -per 397 vots a favor, 85 en contra i 196 abstencions- reprova l’actuació de Rabat a la frontera de Ceuta i rebutja la utilització per part de Govern marroquí dels controls fronterers i, en particular, dels menors no acompanyats per exercir pressió política contra un Estat membre. El text va tirar endavant amb el suport dels grans grups -PPE, Socialdemòcrates, liberals i Verds- de l’Eurocambra i suposa un nou tancament de files de la UE amb Espanya. Com ja van fer els líders europeus quan va esclatar la crisi a la frontera, l’Eurocambra va insistir que «Ceuta és una frontera exterior de la UE la protecció la seguretat de la qual afecta tota la Unió». En aquest sentit, va valorar positivament la «ràpida reacció de l’Agència Europea de Guàrdia de Fronteres i Costes».