La compravenda d’habitatges va patir una davallada a l’abril, que accentua la que ja hi va haver durant el febrer després de dos mesos seguits de creixement a Girona. Segons les darreres dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), les transaccions fetes a la província van passar de 1.014 el mes de març a 855 al mes següent. Són 159 menys en només 30 dies i la continuació d’una ratxa descendent que va començar el març després de dos mesos de lleugera millora. En termes interanuals, però, la recuperació es fa evident, ja que l’abril d’aquest any hi ha hagut 300 compravendes més que el 2020.

Al conjunt de Catalunya la compravenda d’habitatges va augmentar un 57,9% a l’abril en relació amb el mateix mes del 2020, fins als 6.853, segons les dades provisionals de l’Estadística de Transmissions de Drets de la Propietat de l’INE. Es tracta de la segona xifra més alta en tretze mesos, per sota de la del mes anterior, quan es van registrar 8.105 operacions, la xifra més alta des del gener del 2008. En comparació amb el març, es va produir un descens del 15%.

Un recurs inevitable

En paral·lel, el recurs del Govern davant el Tribunal Constitucional (TC) contra la llei catalana de lloguer ja no té marxa enrere. S’aprovarà dimarts vinent en Consell de Ministres, expliquen fonts de l’executiu. A La Moncloa, no obstant això, rebutgen que la impugnació es degui a motius ideològics, o a un desig de limitar sense més ni més la capacitat d’acció de la Generalitat. De fet, les mateixes fonts expliquen que el recurs es basarà majoritàriament en el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries.

L’agost de l’any passat, arran d’una petició del PP i Ciutadans, l’organisme que vetlla perquè les normes del Parlament s’ajustin a l’Estatut i la Constitució va emetre un informe contra la norma catalana, que fixa límits en els lloguers. Per unanimitat, el dictamen, que no és vinculant, va concloure que una bona part del seu contingut era incompatible amb les dues lleis fonamentals. El que farà ara el Govern central és calcar pràcticament aquest escrit per argumentar davant el TC que la norma, que amb la mateixa presentació del recurs quedarà suspesa, ha de ser declarada nul·la. Diverses entitats van exigir ahir al Govern espanyol que no impugni la llei. Ho van fer en un acte davant del Parlament, on la norma va ser aprovada, al costat dels grups parlamentaris que hi van donar suport: ERC, JxCat, En Comú Podem i la CUP.