El cost de la vida a les comarques gironines s’encareix fins a nivells que no es veien des de principis de l’any 2017. Segons dades fetes públiques ahir per l’Institut Nacional d’Estadística, l’índex de preus de consum (IPC) es va elevar fins al 3,1% el mes de maig. De la cistella de productes analitzats per determinar la inflació, el subgrup que més s’ha incrementat a Girona el darrer any és el d’«electricitat, gas i altres combustibles». Concretament, la pujada és del 25,1% anual. La raó cal buscar-la, sobretot, en l’alça dels carburants, que al maig de 2020 es van abaratir en ple confinament per la pandèmia. A Catalunya l’IPC es va situar en el 2,6%, una dècima menys que en el conjunt d’Espanya. També destaca l’increment de preus del peix fresc, els llegums i hortalisses, la carn d’au i altres aliments.

Sense tenir en compte l’energia ni els aliments frescos, que també van impulsar la inflació al maig, la subjacent es va situar en el 0,2%, dos punts i mig per sota de l’IPC general, marcant la major distància entre tots dos índexs des de 1986.

L’encariment de l’energia va intensificar al maig el fort repunt de preus ja registrat al març (1,3%) i abril (2,2%), després d’un 2020 d’IPC negatiu al qual va seguir un petit augment al gener de 2021 (del 0,5%, a causa de la borrasca Filomena) i estabilitat al febrer (taxa del 0%).

Per al Govern, el repunt de la inflació és «temporal» i «s’anirà normalitzant en els pròxims mesos», ja que han coincidit les restriccions d’oferta en un moment de reactivació de la demanda amb l’«efecte esglaó» en comparar amb els preus de la primavera de 2020 amb els serveis en mínims històrics en ple estat d’alarma.

El secretari d’Estat d’Economia i Suport a l’Empresa, Gonzalo García Andrés, va assegurar en declaracions recollides per l’agència EFE que vigilarà «molt de prop» la inflació i va recordar que la subjacent està «molt pròxima a zero» i en línia amb altres països europeus.

De tornada a les dades, el transport va ser el grup que més va influir en aquesta major inflació en el conjunt del país, elevant dos punts fins al 9,4% el creixement dels seus preus, a causa de l’encariment dels carburants i lubrificants, que fa un any s’abaratien.

El desglossament de les dades revela que els combustibles líquids es van encarir un 44,6% respecte a maig de 2020; la gasolina, un 24,2%, i el gasoil, un 21,4%, i van marcar tots ells increments històrics.

També van tensionar la inflació a l’alça l’oci i la cultura, els preus de la qual van pujar un 0,2%, a causa del menor abaratiment dels paquets turístics, i els aliments i begudes no alcohòliques, amb un increment del 0,8%, cinc dècimes més que a l’abril, pel peix, l’oli i la carn.

A la baixa dels preus van tirar els hotels, cafès i restaurants, amb una caiguda del 0,6%, una dècima més, per un menor encariment dels serveis d’allotjament.

Els preus van pujar al maig en totes les comunitats autònomes i per sobre dels increments d’abril, destacant Castella i Lleó i Castella-la Manxa amb un augment set dècimes més elevat que el mes anterior.

Per als sindicats, és clar: l’augment dels preus dels productes energètics, que afecten en major mesura a aquells consumidors amb menys ingressos, fan «imprescindible» pujar el salari mínim interprofessional (SMI).

La patronal, en canvi, considera que, malgrat el repunt dels últims mesos, la moderació de preus continua sent la nota dominant, assegura que les empreses estan reduint els seus marges i confia que l’impacte del comportament alcista de l’energia es redueixi en els pròxims mesos.

Funcas va revisar ahir a l'alça les seves previsions d'inflació per a l'any 2021. Després de conèixer les dades de maig, el centre d'anàlisi va situar la inflació en el 2,2% per al conjunt de 2021, dues dècimes més respecte a les últimes previsions, però per sota la taxa del maig.