Com ha canviat l’estratègia de la companyia després de l’opa dels fons KKR, Providence i Civen?

No ha canviat res,ja que la meitat de l’estructura de capital de MásMóvil està en mans dels mateixos accionistes i l’equip de direcció també és el mateix. És un projecte de continuïtat orientat al creixement i al llarg termini. I l’estratègia principal és ser la referència a Europa en experiència al client, és a dir, tenir els clients més satisfets i seguir creixent.

I com ha afectat la pandèmia? Una de les conseqüències va ser la prohibició de les portabilitats (canvi de companyia telefònica sense modificar el número de telèfon) i això limita el creixement.

Durant el confinament hi havia dies amb el doble de consum per part dels clients en dades i de trucades i el telèfon fix va viure un «revival». En general ha anat bé i podem estar contents. Comercialment ha estat un repte perquè Espanya ha estat l’únic país a Europa que ha limitat la portabilitat i durant aquests mesos hi havia una activitat comercial molt més reduïda. Però hem fet un 2020 excel·lent, creixent en més d’un milió de serveis. I així intentarem seguir el 2021. A les botigues encara hi ha un 25% menys de trànsit que abans de la COVID. Aquí tenim un repte.

Aquest any estarà marcat pel desplegament del 5G. MásMóvil va ser molt crític amb el primer esborrany del Govern. Què li semblen les noves condicions?

Hi ha notícies positives i altres menys. Les positives són que el preu inicial de sortida és més baix, que tenim una mica més de temps com a sector per complir amb les obligacions de desplegament (quatre anys en lloc de tres) i que la vigència és de 40 anys (20 més 20), en comptes de només 20 anys. Després veiem que s’ha quedat curt en altres aspectes. Així, creiem que hagués estat una oportunitat també per reservar part de l’espectre per a nous entrants en aquestes bandes baixes o freqüències addicionals per fomentar i accelerar el desplegament en diferents comunitats autònomes, especialment en aquelles en què MásMóvil, si té èxit l’opa d’Euskaltel, pot tenir una posició de lideratge. No ha estat així, però som creatius i estem compromesos amb el desplegament del 5G.

Significa això que MásMóvil participarà en la subhasta?

Analitzarem en detall totes les condicions i prendrem una decisió. No hem pres una decisió definitiva. Tenim un projecte ambiciós de 5G i cal veure si amb aquestes condicions encaixa l’espectre de 700 megahertzs. Però MásMóvil serà un dels líders a Espanya en el desplegament i servei de 5G.

De què depèn la participació?

És una decisió dels nostres accionistes i dependrà de l’anàlisi final de les condicions.

Una de les grans crítiques del sector a MásMóvil és que amb prou feines inverteix en infraestructura.

La realitat és molt diferent. MásMóvil ha invertit en els últims quatre anys 2.000 milions d’euros en infraestructura, sobretot en el desplegament de fibra en entorns rurals, i és l’operador d’Europa que més part dels seus ingressos reinverteix, més del 30% en els últims quatre anys. Una altra cosa és que coinverteix perquè és molt més eficient en molts aspectes. Tenim un acord de compartició de xarxes i coinversió amb tots els operadors nacionals principals. Per tant, és fort en inversió i a més ho fem de forma raonable, lògica i eficient, col·laborant amb altres operadors.

Preveu que hi pugui haver col·laboració en el desplegament del 5G per compartir espectre?

La col·laboració és sempre útil, eficient i bona per als consumidors, sempre que es compleixin els criteris mínims de competència. MásMóvil dona suport a aquestes iniciatives i està oberta a col·laborar amb altres operadors en el camp del 5G.

Què passa a la indústria? Els clients creixen però els ingressos s’ensorren.

En l’última dècada, els ingressos per serveis (els que cobren els operadors als clients finals) han caigut un 35%, l’ocupació s’ha reduït un 25% i els retorns de la inversió són molt baixos, fins i tot negatius. Hi ha moltes raons que expliquen aquesta tendència. Una d’elles és que Espanya està molt regulada i això limita l’escala i la rendibilitat dels operadors. Però és el país més competitiu d’Europa. Hi ha molts agents i molts són agressius en preu. Per ser sostenibles i poder invertir cal tenir retorns raonables. I els operadors tenim certa responsabilitat en el declivi del sector perquè hem educat els clients a buscar l’última ganga. Parlem d’una factura mensual en un mòbil de 10 o 15 euros. Les eines que són fonamentals per a la nostra vida no podem devaluar-les de tal manera que posin en perill futures inversions i el lideratge tecnològic d’Espanya. Ho hem fet molt bé amb la fibra i hem de ser també líders en 5G perquè la combinació d’ambdues ens podria fer imbatibles com a país.

Quina és la forma de créixer davant d’aquesta caiguda d’ingressos?

MásMóvil ha crescut orgànicament tots els anys més d’un 10% i algun més del 20%. Això demostra que els clients estan contents. Són ambaixadors de la marca i permeten un creixement sostenible. Si podem acompanyar amb alguna compra, beneficiant-nos de les sinergies d’infraestructures de les xarxes, doncs benvingut sigui.

MásMóvil va llançar una opa sobre el 100% d’Euskaltel. Què els va atreure d’aquesta companyia?

És la transacció que més ens ha agradat en aquest moment. És una companyia complementària a MásMóvil amb un focus fort a Euskadi, Astúries i Galícia, on la presència de MásMóvil és inferior. I també un enfocament fort en el segment d’empreses on MásMóvil no hi era present. Tenen una complementarietat alta en infraestructures. MásMóvil aporta la seva xarxa mòbil i una xarxa de fibra ja rellevant al nord d’Espanya i, per tant, té molt sentit industrial aquest projecte.

En quant es valoren aquestes sinergies?

Això ho veurem quan tanquem la transacció. El grup Euskaltel és encara un competidor. Hem tingut accés a una informació molt limitada. Esperem al tancament de la transacció que esperem que sigui abans o just després de l’estiu.

L’opa amb Euskaltel crea un quart operador més potent, però no redueix el nombre de grans operadors. Esperen noves operacions?

A Espanya estem en un mercat en què hi ha 40 marques i 30 que operen a nivell nacional. Una sola transacció canvia molt poc el nombre d’agents. MásMóvil està centrada en aquesta transacció i un cop tancada ja veurem si toca fer altres coses.