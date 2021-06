Els sindicats UGT i CCOO van coincidir ahir a alertar que l’augment de l’Índex de Preus de Consum (IPC) afecta especialment les llars més vulnerables i amb menors ingressos

CCOO va assegurar que l’increment de preus dels aliments o l’electricitat «redueix la renda disponible d’aquestes llars» i que el dels carburants llastra la capacitat de recuperació de les petites i mitjanes empreses. A més, va alertar que la baixa inflació subjacent -que es va situar en el 0,2%- «trasllada un impuls feble de la demanda interna» que impacta en l’estalvi i les precaucions de les llars.

La factura elèctrica

Per la seva banda, la UGT va apuntar que l’augment del preu de l’electricitat «és major a mesura que baixen els ingressos per llar». Segons el sindicat, «les llars on els ingressos mensuals no superen els 1.000 euros, dediquen un 5,38% del seu pressupost a pagar subministres energètics. Aquest percentatge disminueix a mida que augmenten els ingressos de la llar, i baixa fins un 2,89% que és el percentatge que dedica una llar que ingressi 5.000 o més euros mensuals».