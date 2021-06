Marlex preveu obrir 50 noves oficines fora de Catalunya en els propers cinc anys. La consultora de selecció de personal amb seu a Girona ha engegat aquest any el seu pla d’expansió per al quadrant nord-est de la península Ibèrica. Primer va ser Madrid, amb l’obertura de cinc oficines, i després ha estat l’Aragó amb sis noves seus. D’aquí al 2025 la firma gironina preveu estar establerta (a un ritme de deu noves oficines cada any) en un territori que inclou, a banda de Madrid, Aragó i Catalunya, el País Basc, Navarra i el País Valencià. Per fer això la companyia ha dut a terme un esforç important de contractació de personal, amb la incorporació de més de 100 nous professionals en aquests cinc primers mesos del 2021 (actualment l’empresa compta amb 300 treballadors).

«És el nostre següent pas, el de ser referents en aquesta zona del nord-est peninsular. Estem visionant construir un projecte de 100 oficines que sigui únic i singular en aquesta petita part del Sud d’Europa», explica Àlex Sanabras, Director General de Marlex. Ell i el seu germà Marc porten ara les regnes de l’empresa que va fundar el seu pare ara fa tot just 25 anys. En aquest quart de segle, aquesta companyia de recursos humans ha anat superant etapes fidel a una manera de treballar que consideren diferent de la de la resta d’empreses del sector. «Ens mou les ganes de fer projecte i de seguir contribuint al creixement i al progrés de les empreses del nostre voltant».

«Quan vam començar, ens vam posar l’objectiu de ser líders a les comarques gironines. Enlloc d’obrir una o dues oficines, com feia la competència, en vam obrir deu», recorda Sanabras. Aquest model de proximitat va funcionar bé, i en una dècada van decidir replicar-lo en l’àmbit de Catalunya. «En la nostra obsessió per diferenciar-nos de les grans empreses del sector i ser singulars en un mercat molt competitiu, vam optar per instal·lar-nos en un territori de forma molt intensa i propera». Això, segons subratlla, els ha permès satisfer les necessitats específiques dels clients locals. Marlex arriba a una ciutat, busca les empreses més importants i treballa amb elles, les visita, hi està a sobre per conèixer-les i conèixer les persones que hi treballaran. «No pots treballar bé el mercat d’Olot des de Barcelona. Portem més valor per al client treballant amb ell personalment que no amb una plataforma digital i a 1.000 quilòmetres de distància». Això, matisa Sanabras, no significa que deixin de banda la inversió en la vessant digital. Evidentment, aquesta presència intensiva als territoris implica majors costos. «És un peatge que hem de pagar per al nostre model de negoci, però posem el focus en la generació de valor per al client i no en els costos».

Entre els clients de la companyia hi ha empreses de sectors com l’alimentació, automoció, tecnològic o farmacèutic, entre d’altres. «Som principalment una consultora de selecció de professional amb dues línies de negoci: la selecció de perfils executius i professionals, i la gestió del treball temporal».

Creixement i recuperació

La pandèmia els ha afectat, però a partir del setembre passat van recuperar-se i van aconseguir tancar l’any amb uns números similars als del 2019. «Això ens va animar a engegar la nostra expansió fora de Catalunya». El seu negoci creix a un ritme considerable. Aquest 2021 tenen previst facturar 105 milions d’euros, un 30% més que fa un any. Això consolida Marlex com una de les 50 empreses més grans de les comarques gironines.