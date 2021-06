«Els fons europeus han de poder arribar i dinamitzar almenys dos sectors clau en el teixit industrial gironí: l’agroalimentari i el turístic». Així ho va dir el president de PIMEC Girona, Pere Cornellà, en una jornada virtual anomenada «Volem Next Generation! Les Pimes i els Fons NGEU», dirigida a les petites i mitjanes empreses, i persones treballadores autònomes de la província de Girona.

Durant la inauguració de l’acte, el president de la seu gironina de la patronal va tornar a reclamar la necessitat imperiosa que les pimes siguin receptores dels fons europeus, «tot i els grans dubtes que encara es plantegen en la seva aplicació». Així, Cornellà va alertar que el futur de moltes pimes gironines dependrà de la seva implementació: «És una oportunitat que no podem deixar passar. No ens podem permetre perdre una ocasió com aquesta per fer un salt decisiu cap a les noves tecnologies, la digitalització o la sostenibilitat».

Interès per les ajudes

Per part seva, el director de Relacions Internacionals de PIMEC, Jacint Soler, va anunciar que la patronal està en contacte amb María Teresa Fábregas, la directora de la Unitat Especial de Recuperació de la CE i principal responsable de la revisió dels plans de recuperació i l’adjudicació dels fons europeus, mitjançant la representació permanent de PIMEC a la Unió Europea, per tal de vetllar pels interessos de les pimes catalanes. En aquest sentit, Soler va indicar que «vam ser la primera institució de tota Espanya en fer una videoconferència sobre els fons NGEU amb la senyora Fábregas el passat novembre». En la seva intervenció, el director de Consultoria Estratègica i Finançament de PIMEC, Pere Cots, va resumir els aspectes pràctics de la reestructuració i quitança del finançament ICO com a mètodes per assegurar la viabilitat de les pimes que els van sol·licitar per pal·liar els efectes econòmics de la COVID-19. «Aquestes mesures serviran per recuperar les ràtios de solvència, un dels principals elements puntuables per a convocatòries de subvencions que incorrin en competència», va afegir.

Finalment, en la trobada moderada pel secretari territorial de PIMEC Girona, Joan Barfull, es van presentar diversos projectes europeus en els quals participa l’Institut Català del Suro. El director de l’entitat, Albert Hereu, va explicar que l’Institut és una fundació privada sense ànim de lucre dedicada a promocionar la cadena de valor del suro català i treballa en diversos projectes, com el «Life Suber», un projecte mediambiental emmarcat en el reconegut programa d’inversions Horizon 2020; o el projecte anomenat «Ecocork», una iniciativa de desenvolupament educatiu per a compostos de suro sostenibles i ecològics que pertany al programa Erasmus+.

Visió «integral»

En paral·lel, PIMEC va demanar que sigui la Generalitat la que gestioni les prestacions d’atur i per a això demana al Govern que traspassi aquesta competència del SEPE al SOC. Segons va informar El Periódico, la patronal catalana advoca perquè la gestió de les polítiques d’ocupació tingui una visió «integral» i per a això considera indispensable que sigui comandada des d’una única administració. Actualment, aquesta qüestió és mixta, ja que les polítiques actives d’ocupació (aquelles pensades perquè el ciutadà trobi treball) les gestiona majorment la Generalitat i les polítiques passives (aquelles pensades per a protegir el ciutadà mentre està en atur) les gestiona majorment l’Estat. PIMEC va presentar ahir una anàlisi sobre l’eficàcia de les administracions a l’hora d’ajudar els seus ciutadans en atur.