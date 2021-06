El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, va afirmar ahir que el decret per regular les xarxes tancades de distribució d’energia elèctrica permetrà guanyar «competitivitat» al sector petroquímic del Camp de Tarragona i del país. El Ministeri per a la Transició Ecològica va obrir dijous el procés d’informació pública del reial decret. «La directiva europea és del 2009 i des del 2018 hi ha la llei per millorar la competitivitat de la indústria, el Reial decret llei donava sis mesos per executar-lo, arribem molt tard», va lamentar Torrent.