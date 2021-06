La cinquena edició del Premi Alianza per a la Formació Professional Dual, organitzat en aquesta ocasió per la Fundació Bertelsmann i la Fundació CEDE -Confederació Espanyola de Directius i Executius, reconeixerà una vegada més els millors projectes d'FP en la seva modalitat dual en les categories de gran empresa, pime, centre educatiu i altres organitzacions. L'objectiu d'aquest Premi és conscienciar al teixit empresarial, als centres educatius, a les organitzacions i a la societat sobre la necessitat d'impulsar una Formació Professional Dual de qualitat al nostre país. L'FP Dual és una modalitat educativa en la qual el centre educatiu i l'empresa es corresponsabilitzen de la formació teòrica i pràctica de l'aprenent. A Espanya, l'FP Dual compta amb una alta inserció laboral, i es presenta com una eina clau tant per a impulsar l'ocupació juvenil de qualitat com per a millorar la competitivitat de les empreses. La incorporació d'elements de qualitat en el projecte, el foment de la cooperació entre els diferents agents implicats, el grau d'innovació i de participació amb altres actors de la FP Dual, la millora de l'ocupabilitat dels aprenents i, finalment, que els projectes hagin contribuït a la difusió d'una FP Dual de qualitat són els elements que es valoren en els projectes presentats.

El jurat del V Premi Alianza per a la FP Dual està format pels socis fundadors de l'Aliança per a la FP Dual (Cambra de Comerç d'Espanya, CEOE, Fundació Bertelsmann i Fundació Princesa de Girona); per la Fundació CEDE, i per representants dels premiats en l'edició anterior (BASF, Innovation Strategies, IES Campanillas i la Associación de Empresarios de l'Henares).

La gala de lliurament del V Premi Alianza per a la FP Dual, que comptarà amb el suport de Prensa Ibérica, tindrà lloc dijous que ve 17 de juny de 12h a 13h. A més d'una presentació de cadascun dels projectes guanyadors, l'acte comptarà amb una taula rodona en la qual els guanyadors seran els encarregats de debatre sobre el futur de la FP Dual com a eina de qualitat per al foment de l'ocupació juvenil. La gala, que tindrà lloc a l'Espai Bertelsmann i estarà presentada pel periodista d'ATRESMEDIA Roberto Brasero, es podrà seguir virtualment en directe (inscripcions aquí)

Els projectes guanyadors del 2020

En l'edició anterior, els projectes guanyadors van ser els següents:

BASF va ser la guanyadora en la categoria de Gran Empresa per tenir un projecte d'FP Dual que aposta per la cooperació, ja que hi ha una contínua transferència de coneixement i material docent entre l'empresa i el centre formatiu (Institut Comte de Rius), els docents del qual realitzen estades en les plantes de la companyia a Tarragona i Alemanya, i reben classes d'alemany. A més, el jurat ha valorat la qualitat del seu projecte d'FP Dual transnacional en el qual la formació i l'aprenentatge pràctic es desenvolupen a Espanya i Alemanya. Els aprenents adquireixen un nivell B1 d'alemany, poden accedir a una doble titulació i, abans de començar la formació viatgen a Alemanya per a conèixer el seu futur entorn de treball. Finalment, també s'ha valorat la millora de l'ocupabilitat, ja que tots els aprenents reben una oferta laboral en BASF una vegada finalitzada l'FP Dual i la taxa d'inserció és pròxima al 100%.

En la categoria de Pimes, el guardó va ser per a Innovation Strategies, empresa de serveis digitals a Palma, que proporciona als seus clients solucions tecnològiques i que va ser pionera en 2012 en la implementació de la FP Dual a Balears. Actualment és una de les companyies formadores referència i prescriptoras del model a la regió. El reconeixement ha estat atorgat per la qualitat del seu treball, ja que els aprenents reben una formació inicial i participen en reunions amb caps de projectes i tutors en les quals es valora, d'acord amb les seves preferències i habilitats, el millor encaix dins de l'empresa. A més, Innovation Strategies proporciona sessions individuals d'orientació acadèmica als seus aprenents una vegada finalitzat el període formatiu, en les quals ajuda a l'alumne a redirigir el seu futur dins o fora de l'empresa.

L'IES Campanillas de Màlaga va ser premiat en la categoria de Centre Educatiu. L'institut, que aposta per la FP Dual des de 2015, ha estat reconegut per facilitar l'ocupabilitat juvenil, ja que la taxa d'inserció laboral dels seus aprenents és pròxima al 100%. També destaca el grau de cooperació en els seus projectes, ja que mantenen una estreta col·laboració amb el Parc Tecnològic d'Andalusia i amb les empreses allí instal·lades. La seva proximitat geogràfica amb aquestes companyies facilita les activitats conjuntes, com a jornades de presentació de projectes, actes de benvinguda a nous estudiants o la Fira d'Ocupació Tecnològica. A més, el centre participa en activitats de divulgació de la FP Dual, amb trobades entre empreses i estudiants, i amb xerrades d'antics alumnes, la qual cosa contribueix a la seva difusió en els mitjans de comunicació.

En la categoria d'Altres Organitzacions, el jurat va premiar la Associación de Empresarios del Henares (AEDHE), entitat que porta treballant des de fa vuit anys en la promoció i difusió de la FP Dual mitjançant la seva activa participació en fòrums, jornades i tallers sobre aquest model formatiu. L'associació ha estat premiada per la cooperació, ja que col·labora amb multitud d'agents (conselleries, centres educatius, empreses, ajuntaments i institucions) canalitzant les sol·licituds de dualización de cicles i dóna resposta a necessitats molt variades de municipis i sectors del Corredor de l'Henares, el nucli empresarial del qual és el més important de la Comunitat de Madrid i en el qual més de 19.000 empreses desenvolupen la seva activitat. Així mateix, el jurat ha valorat el seu caràcter innovador i el seu suport a la difusió, ja que participa activament en diversos fòrums, jornades i tallers sobre FP Dual, i organitza una fira de les professions per a alumnes, en la qual participen centres d'FP i empreses per a donar a conèixer el model. A més, AEDHE té un gran compromís amb l'FP Dual, que es materialitza en la formació de tutors d'empresa, la impartició de tallers en instituts i la participació en la xarxa d'ambaixadors Somos FP Dual.