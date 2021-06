La ginebra baix-empordanesa Nut ha tirat endavant un negoci de destil·loturisme per tal de promocionar l’entorn de la comarca. A més, el seu objectiu és mostrar les «moltes possibilitats» que ofereix el territori en relació amb els destil·lats, un tipus de beguda «poc coneguda». En aquest sentit, un dels fundadors de la ginebra Nut, Albert Prats, assegura que esperen que el projecte serveixi per mostrar les possibilitats que té aquest món a la demarcació de Girona i també per atraure turisme. «Estem al mig entre el Montgrí i les Gavarres, que ens ofereixen una quantitat d’herbes inimaginable», assenyala. De moment, Nut ha obert unes noves instal·lacions a Vulpellac, on preveu començar a produir rom, a més de ginebra.

Donar a conèixer les moltes possibilitats que ofereix el Baix Empordà en el món, encara «molt desconegut», dels destil·lats. Aquest és el clar objectiu dels socis de la ginebra Nut, que va néixer fa deu anys de la mà d’en Joan Bofill i que després han mantingut l’Albert Prats i en David Urgell. Una dècada després de produir la primera ampolla de ginebra feta exclusivament a l’Empordà, aquesta destil·leria vol anar un pas més enllà i obre les portes per donar a conèixer aquest tipus d’esperits.

Prats explica que la gent «no és conscient» de la gran quantitat de plantes que hi ha a la comarca que permeten obrir un «gran ventall d’oportunitats». «La ginebra l’associem al món anglosaxó i amb un origen asiàtic. És cert que nosaltres no tenim segons quins productes com el cardamom, però en canvi tenim una gran quantitat d’herbes aromatitzants que ens donen moltes possibilitats», explica.

De fet, la voluntat del destil·loturisme és «fugir del prejudici» que Catalunya no pot ser una terra de destil·lats. «Senzillament, no es coneix prou encara, però les possibilitats hi són», explica Prats. La voluntat de l’empresa, asseguren els dos socis, és també col·laborar en la promoció del Baix Empordà.

A més d’una explicació dels diferents productes que es necessiten per fer la ginebra o el rom –ara han començat les proves per elaborar-ne-, els visitants podran veure el procés de producció amb un alambí tradicional i un altre de professional, que permet incrementar la producció i que funciona amb biomassa.

Més enllà del negoci

Urgell explica que quan van començar amb la producció de ginebra Nut fa deu anys ja tenien clar que no es volien centrar a ser només una destil·leria, sinó que apostaven per «anar una mica més enllà». Ara, en plena pandèmia, han apostat per invertir per tal de donar a conèixer els seus productes, però alhora aportar un «valor afegit» a la comarca gironina.

«Volem que coneguin què es pot fer aquí en el món del destil·lat i que la gent vegi que es pot fer un bon producte amb el que ens ofereix el Baix Empordà», explica. De fet, les ginebres Nut han arribat més enllà de Catalunya i, des de fa uns mesos s’exporten a països com Dinamarca.

A banda de la ginebra tradicional Nut, fa uns anys van incorporar tres línies noves: una d’aromatitzada amb poma, una altra amb hibisc i una altra amb clitòria. Fa poc més d’un any van treure la línia Basic, que té un preu que els permet competir amb les grans marques.