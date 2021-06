El Producte Interior Brut (PIB) d’Espanya creixerà un 5,9% el 2021, després de la caiguda històrica del 10,8% el 2020, gràcies a l’impuls de la demanda interna, que es veurà beneficiada en bona part per les ajudes dels fons europeus, segons estimacions de l’FMI, Banc Mundial, l’OCDE i el Banc Central Europeu. D’aquesta manera, la demanda interna rebotaria un 5,7% aquest any, impulsada, en primer lloc, per la inversió empresarial i, després, pel consum de les llars i el de les famílies.

Pel que fa a la balança exterior, les exportacions de béns i consum s’impulsaran un 9,8%, mentre que les importacions creixeran a un ritme del 9,6%, de manera que es produirà un saldo positiu net del 0,2%.

El PIB projectat per a Espanya el 2022 és del 6,3%, empès per l’augment de la demanda, el Pla de recuperació, Transformació i Resiliència i el repunt del turisme. A més, la superior certesa augmentarà el consum privat i la inversió a la segona meitat de l’any, mentre es despleguen els Fons de la Unió Europea.

El «New Deal» de Biden

El «New Deal» anunciat pel president dels Estats Units, Joe Biden, aportarà 1,4 punts percentuals a la recuperació econòmica global, segons estimacions de l’FMI, Banc Mundial, el Banc Central Europeu i l’OCDE, que preveuen una expansió econòmica del 5,8% aquest any davant el 4,4% inicialment estimat.

Els paquets d’estímuls econòmics de l’Administració Biden-Harris, que se situen al voltant dels 2,5 bilions d’euros, ja haurien generat més de tres milions de nous llocs de treball aquest any, rebaixant així la taxa d’atur nord-americà fins al 5,8%.

«Una economia nord-americana pròspera es tradueix en un augment de la demanda de béns i serveis a la resta del món i, amb l’augment del comerç global, el creixement econòmic mundial serà 1,4 punts superior al que es produiria si Amèrica no invertís en infraestructures, connectivitat, digitalització, energies netes i un renovat impuls al comerç global i la competència amb la Xina», explica el soci director general d’Advice Strategic Consultants, Jorge Díaz Cardiel, en el seu últim llibre El New Deal de Biden-Harris: política econòmica per al segle XXI i el lideratge dels EUA.

La situació seria similar a la que es va viure després de la Segona Guerra Mundial, quan la potència nord-americana va assumir el lideratge mundial i va exportar la democràcia i el capitalisme per treure Europa i Japó de la crisi.