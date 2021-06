El preu de la llum al conjunt de l'Estat bat un nou rècord. Després que aquest dilluns es registrés l'import més elevat des que es va posar en marxa la nova tarifa elèctrica, els preus continuen a l'alça. Aquest dimecres, el preu del megawatt per hora serà de 94,63 euros, una xifra pràcticament calcada a la que es va arribar durant el temporal Filomena del 8 de gener passat (94,99 euros per MWh), segons les últimes dades publicades per l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). L'associació de consumidors Facua reclama un canvi en el nou sistema de preus, en vigor des de l'1 de juny, tot destacant que la pujada de la tarifa "perjudica especialment a les economies més desafavorides".

Segons un estudi publicat aquest dimarts per Facua, els consumidors que tinguin contractada la tarifa semirregulada (PVPC) acabaran pagant 88,11 euros de llum aquest mes de juny, el que suposaria un increment interanual de 27,53 euros. Es tractaria de la segona factura més cara de tota la història, superada únicament pels 88,66 euros que es van registrar durant els primers mesos de 2012.Si es tenen en compte els 15 primers dies de juny, el preu de la llum s'ha incrementat, de mitjana, un 45,4% respecte al mateix període de l'exercici anterior. Per altra banda, Facua recorda que la factura del maig passat va ser de 82,13 euros de mitjana.