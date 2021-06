L’economia espanyola s’accelera. Per a enguany, el Banc d’Espanya preveu un creixement del producte interior brut (PIB) espanyol del 6,2%, dues dècimes més que l’estimat al març; el 5,8% en 2022, cinc dècimes més; i l’1,8% en 2023, una dècima més. El panorama ha canviat radicalment per a bé després d’un mal començament de l’any i, amb aquestes estimacions, el nivell de PIB prepandèmia s’aconseguiria en l’últim trimestre de l’any que ve, segons les projeccions macroeconòmiques de l’informe trimestral de l’entitat. La previsió és d’un creixement del 2,2% en el segon trimestre, enfront del descens el 0,5% en el primer.

El Banc d’Espanya detecta «una millora de l’activitat des de març», que s’ha anat accelerant posteriorment i segueix la tendència marcada per la Comissió europea, que ja va afirmar que Espanya liderarà el creixement pospademia. Malgrat l’avanç del procés de vacunació, amb la previsió que el 70% de la població hagi estat immunitzada a la fi d’agost, es manté la incertesa. Però, les perspectives són positives per a enguany i el pròxim, especialment per l’estirada dels fons europeus Next Generation, segons l’institut emissor. Les estimacions del Banc d’Espanya són un escenari central, però que és el que té més probabilitats de complir-se, segons el director d’Economia i Estadística del Banc d’Espanya, Óscar Arce.