El preu de la llum marcarà avui un màxim en el mercat majorista (el denominat «pool») en ascendir fins als 90,95 euros el megawatt-hora, el segon preu més alt de l’any, després del registrat el 8 de gener (94,99 euros) pels efectes de la tempesta Filomena, i el novè més alt de la seva història, segons els registres de l’Operador del Mercat Ibèric (OMIE).

Tot i que falta per conèixer com acaba el mes, en els primers quinze dies de juny, el preu de l’electricitat s’ha situat a l’entorn dels 81 euros de mitjana, un 36% més que els 59 euros que marcava en la primera quinzena del mes de maig. Unes xifres extraordinàries que es deuen, a priori, a l’alça del preu del gas en els mercats internacionals i l’auge del preu del CO₂, que ha anat incrementant els preus de la llum durant els últims mesos sense topall.

El mercat elèctric es regeix per un sistema marginalista, pel qual l’última energia a casar oferta i demanda és la que marca el preu per a la resta de tecnologies. Així, l’última a entrar són els cicles combinats (cremen gas natural), afectats pel gas i el CO₂, aquests seran els que fixin aquest preu. No obstant això, per evitar especulacions sobre una possible manipulació de preus, la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha demanat a l’organisme supervisor, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), que estigui vigilant «per si pogués haver-hi comportaments contraris al bon funcionament del mercat».

Un pes del 30%

El preu de l’energia té un pes pròxim en la factura a entorn al 30%, mentre que al voltant del 50% correspon als peatges -el cost de les xarxes de transport i distribució- i càrrecs -els costos associats al foment de les renovables, a les extrapeninsulars i les anualitats del dèficit de tarifa- i una mica més del 20% als impostos (encara que aquests percentatges són variables).

Per tant, res té a veure l’increment del preu en el mercat amb l’arribada de les noves tarifes de la llum, que es van posar en marxa el passat 1 de juny. Però, encara que no existeix una relació de causa-conseqüència de la influència de les noves tarifes en el preu de l’energia en el mercat majorista, sí que passa en el sentit contrari. És a dir, un preu «pool» elevat dispara el preu de la llum en les hores més cares del dia («punta») que corresponen al període de 10.00 a 14.00 i de 18.00 a 22.00 de dilluns a divendres no festius. L’objectiu de les noves tarifes és reduir la corba de càrrega del sistema elèctric, això és, que la gent passi de posar la rentadora o el forn en aquestes hores punta al fet que ho faci en unes altres, per evitar una sobrecàrrega.