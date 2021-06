Aquest 2021 està sent marcat per una recuperació progressiva després del sotrac de la COVID-19. Tanmateix, encara hi ha indicadors econòmics que mostren que encara queda camí per deixar la crisi enrere definitivament. Un d’aquests és la xifra de treballadors afectats per expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTOs). Segons les darreres dades corresponents al mes de maig, a la província de Girona encara hi ha 12.025 persones en aquesta situació. La xifra ha anat baixant (està lluny de les 20.782 que hi havia a l’octubre) però encara és elevada, sobretot si es té en compte que alguns d’aquests afectats estan en aquesta situació pràcticament des del principi de la pandèmia.

Davant d’aquesta situació, el president del Govern, Pere Aragonès, va signar ahir al matí el seu primer gran acord social amb les patronals i sindicats més representatius de Catalunya per pal·liar els efectes d’aquesta situació. El mateix contempla els criteris per repartir entre 189.861 empreses i autònoms catalans els 993,3 milions d’euros que li toquen a Catalunya dels fons estatals transferits des del Govern central. I a aquests, l’administració catalana hi afegeix 60 milions més, amb els quals costejar una ajuda d’entre 600 i 700 euros per persona per a cada treballador català que estigués en ERTO al maig.

Més de 1.000 milions d’euros «per no deixar a ningú enrere» i «rescatar el teixit productiu i protegir llocs de treball»; segons va afirmar el president en un missatge televisat (i sense preguntes), després de la signatura amb els agents socials.

Tres mesos després que el Consell de Ministres donés llum verda a la distribució d’11.000 milions d’euros en ajudes directes per sufragar la factura de la COVID entre part del teixit empresarial, el Govern de Catalunya ha activat una segona fase: com i quan es repartiran les mateixes. El pagament no arribarà fins abans, com a mínim, de juliol, és a dir, entre aquest i el fet hauran passat un mínim de quatre mesos. «Han arribat més tard del que es preveu, però mai és tard si la dita és bona», va declarar el president de Foment, Josep Sánchez Llibre.

«No fa falta córrer»

Les ajudes públiques oscil·laran entre els 3.000 euros per a autònoms persones físiques i entre 4.000 i 200.000 euros per a societats. Ahir l’ordre que li donarà forma legal va ser publicada en el DOGC, dilluns que ve s’obriran les sol·licituds i abans d’acabar el mes de juliol es podrà començar a cobrar, segons va explicar el conseller d’Economia, Jaume Giró.

El responsable dels comptes catalans va emfatitzar que la distribució de les ajudes no serà per la via de la concurrència competitiva. És a dir, no s’assignaran sota el criteri d’«el primer que arriba, se l’emporta», com va ocórrer amb altres ajudes distribuïdes durant la pandèmia. «No fa falta córrer, qualsevol empresa que tindrà dret podrà cobrar-la», va declarar.

Les empreses que vulguin postular a les mateixes hauran d’estar enquadrades en un dels 191 CNAE contemplats en l’acord social. I hauran d’acreditar una caiguda de facturació d’entre el 25 i el 30% en el 2020, respecte al 2019. Inicialment les bases del reial decret aprovat pel Govern contemplaven una base de sectors, que posteriorment s’ha ampliat a 191. «L’ampliació és fruit d’aquest diàleg, [...] deixar sectors fora d’aquestes ajudes hauria estat un problema», va valorar el president de Pimec, Antoni Cañete.

El pacte inclou una tercera clàusula que obre la possibilitat que el Govern aporti fons propis per donar transferències directes a empreses que estiguin fora d’aquests 191 sectors, però que estiguin greument afectades en la seva facturació per la crisi. Els detalls d’aquest compromís seran debatuts en pròximes reunions amb els agents socials. «Encomanem al Govern de la Generalitat que tingui aquesta cultura de la concertació, [...] les mesures tindran un impacte molt més positiu i efectiu», va declarar el secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco. «La crisi econòmica continua i de manera dura, per això és important aquest acord. No és automàtic tenir la immunitat de la societat catalana i que s’acabi la crisi. Aquestes ajudes hauran de tenir continuïtat», va declarar el secretari general d’UGT, Camil Ros.

I la segona pota de l’acord amb patronals i sindicats és aquest fons extra de 60 milions d’euros. Aquests aniran destinats a un pagament únic per als 119.345 empleats catalans que al maig encara estaven en ERTO el mes de maig. L’import de la mateixa serà d’entre 600 i 700 euros per persona, depenent del nombre de mesos que el treballador porti en ERTO. Si aquest porta entre un i tres mesos, seran de 600 euros. Si porta entre quatre i cinc mesos, l’import serà de 700 euros. En els pròxims dies, el Departament de Treball obrirà les inscripcions, perquè aquells potencials beneficiaris s’apuntin.