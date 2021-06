El ministre de Transports i secretari d’Organització del PSOE, José Luis Ábalos, va confirmar que el Govern espanyol recorrerà al Tribunal Constitucional la llei catalana d’habitatge però que no en demanarà la suspensió automàtica. En roda de premsa aquest dilluns després de l’executiva del PSOE, Ábalos va afirmar que és «impossible no recórrer» amb un informe del Consell de Garanties Estatutàries «tan negatiu». «Si l’anticonstitucionalitat és tan evident, no ho podem passar per alt», va dir. Tanmateix, el ministre va remarcar que és «un gest important» el fet que l’executiu de Pedro Sánchez opti per no sol·licitar la suspensió de la norma, amb la qual cosa es mantindrà vigent fins que el TC resolgui el recurs o hi hagi llei estatal.

Ábalos va subratllar que el Govern espanyol treballa per tenir una llei d’habitatge que «garanteixi la seguretat jurídica» perquè «l’única manera de garantir un dret és fer-ho dins del dret».

El sindicat de llogateres va convocar ahir al vespre una concentració davant la seu del PSOE a Madrid contra el recurs i per pressionar perquè es faci la llei estatal d’habitatge.

Per la seva banda, el portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, va atribuir a la pressió dels republicans el fet que l’executiu espanyol «no tombi» la llei catalana d’habitatge. «La bona notícia és que a vegades Esquerra té força suficient per ajudar a fer que passin (o no passin) coses», va dir en una piulada a Twitter. Tanmateix, la secretària general adjunta i portaveu d’ERC, Marta Vilalta, va titllar ahir d’«error polític gravíssim» que el Govern central recorri la llei.

Fonts parlamentàries expliquen que s’han produït trucades per negociar la qüestió entre Rufián, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, i la portaveu del PSOE al Congrés, Adriana Lastra. ERC i PSOE van acordar no suspendre la llei a l’espera de la negociació entre governs.

A més, dijous es va produir una trobada entre els republicans i el sindicat de llogateres al Congrés. També s’hi van reunir JxCat, CUP i comuns. Per la seva banda, la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, va celebrar que el Govern central no suspengui la llei de regulació del lloguer catalana, tot i que la recorrerà, i va reclamar que hi hagi una llei d'habitatge estatal.

«Això vol dir que blindar la llei catalana passa perquè aquesta regulació ja és una realitat a tot l’Estat», va assegurar en una anotació a Twitter.