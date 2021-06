El Govern britànic ha decidit retardar quatre setmanes la fase final del seu pla de desconfinament, davant l’increment de contagis impulsat per la variant delta, inicialment detectada a l’Índia. Fonts governamentals van confirmar que els ministres del Regne Unit han signat una decisió per retardar l’aixecament de totes les restriccions, previst inicialment per al pròxim 21 de juny, durant unes quatre setmanes més, fins al 19 de juliol, aproximadament.

L’aixecament de totes les restriccions del 21 de juny hauria comportat l’obertura de discoteques i l’eliminació del límit de persones que poden trobar-se, així com possibles facilitats per als viatges. Tot això haurà d’esperar.

En els últims dies, nombrosos científics s’havien mostrat a favor de retardar la desescalada del confinament imposat el gener passat per evitar una tercera onada de la pandèmia fins que hi hagi més gent vacunada. El director de la unitat de recerca sobre protecció de la salut d’infeccions emergents de la Universitat de Liverpool, Tom Salomon, va explicar que el país no pot permetre’s prendre «una mala decisió i obrir el 21 de juny i setmanes després adonar-se que va ser incorrecta i haver de començar de nou».

Variant delta

El president de l’Associació Mèdica Britànica (BMA), Chaand Nagpaul, va assenyalar divendres que el risc per la variant delta del coronavirus no és només que augmenti el nombre d’hospitalitzacions, sinó «per a la salut de molta gent jove encara no vacunada, que pot patir seqüeles a llarg termini».

Els experts calculen que un 96% dels nous casos de COVID-19 a territori britànic es deuen ara a aquesta variant, que és un 60% més transmissible que la que fins ara dominava al país, l’alfa, registrada inicialment al comtat anglès de Kent. Segons les últimes dades oficials, entre dijous i divendres es van registrar al Regne Unit 8.125 contagis del virus, un 58,1% més que fa una setmana, amb 17 morts al cap de 28 dies d’haver donat positiu, un 10,9% més.