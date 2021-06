Sobre el paper, l’objectiu de Joe Biden a la reunió bilateral que manté avui a Ginebra amb Vladimir Putin sembla modest, però això no ho fa menys complicat: intentar que no es deteriorin encara més les relacions dels Estats Units amb Rússia, en un punt perillosament baix. Per part seva, el president rus vol demostrar que aquestes cimeres bilaterals segueixen sent una cita imprescindible, cosa que, segons el parer de Putin, demostra que l’aïllament internacional de Rússia que es vol imposar per diversos motius és ara mateix impossible.