El 55% dels economistes gironins creu que les vacunacions permetran un estiu amb nivells d’ocupació d’abans de la pandèmia, mentre que un 40% considera que no, i la resta no ho sap o no contesta.

Aquesta és una de les conclusions que recull l’Enquesta de Situació Econòmica de Primavera 2021 del Col·legi d’Economistes, que recull l’opinió dels col·legiats sobre el panorama econòmic marcat per la COVID. En aquest sentit, un 70% d’economistes gironins assenyalen precisament el virus com el problema principal que hi ha actualment en l’economia.

És una xifra que ha disminuït prop de 19 punts respecte l’anterior informe del febrer del 2021, però encara es manté en primera posició. En segon lloc els col·legiats de la província hi situen el dèficit fiscal, una opinió que els desmarca dels seus companys catalans, que posen la situació política en segon lloc (a Girona, aquesta és la quarta preocupació, després de l’atur).

En l’enquesta els economistes de Girona també veuen prioritari destinar els fons de rescat de la UE a la ciència i la innovació, seguit del desplegament i la integració d’energies renovables i la modernització i competitivitat del sector turístic. L’enquesta del Col·legi incorpora un monogràfic amb propostes per a una reforma tributària en què els i les economistes valoren la modificació de l’impost de patrimoni, l’impost de societats i l’impost de successions. En el conjunt de Catalunya més de tres quartes parts (el 76,7%) són partidaris de la modificació de l’impost sobre el patrimoni. Entre ells, el 55,6% estaria d’acord en suprimir-lo i un 42,8% manifesta que caldria implementar-lo al nivell estatal, sense cap diferència entre autonomies.

Més de dues terceres parts (69,7%) defensa canviar l’impost de societats. Entre els partidaris de modificar-lo, un 68,3% estaria d’acord amb que les societats no residents amb negocis en territori espanyol tributessin per un impost de societats mínim i un 62,0% creu en la conveniència de l’establiment d’un tipus mitjà mínim.

El 82,8% dels col·legiats catalans voldrien canvis en l’impost de successions. Entre els que es mostren a favor de la modificació, el canvi que genera més consens (assenyalat pel 71,9%) és que caldria que fos bonificat per a descendents; un 52,3% estaria d’acord en la supressió per al cònjuge i un 23,4% en l’establiment d’un tipus mínim.

Diferència de tributació

D’altra banda, la immensa majoria (70,2%) es mostra a favor de suprimir la diferència de tributació entre autonomies. Un dels elements que es té sempre en compte a l’Enquesta de Situació Econòmica del Col·legi d’Economistes de Catalunya és la valoració de la situació de l’economia. Els primers símptomes de recuperació de la crisi econòmica causada per l’impacte de la Covid-19 fan que el 63,5% del miler d’economistes que han participat en l’enquesta de primavera consideri que l’economia catalana està ara millor o igual (un 42,4% i un 21,1%, respectivament) que fa 12 mesos.