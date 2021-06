Espanya és el segon estat de l’OCDE on els treballadors que volen continuar formant-se troben més obstacles per fer-ho. Segons un estudi de l’organisme, el 16% dels treballadors de l’Estat vol accedir a formacions per continuar aprenent, però no pot fer-ho per «obstacles» en l’accés. La mitjana de l’OCDE pel que fa a treballadors que voldrien accedir a formació se situa en l’11%, cinc punts per sota de la mitjana d’Espanya, al qual només supera Corea.