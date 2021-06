Foment del Treball va anunciar ahir un pla conjunt amb Fepime per facilitar que les empreses de Catalunya guanyin «múscul i grandària» i es pugui doblar el nombre de companyies de més de 50 treballadors en la propera dècada. «Volem que es passi de les 8.000 actuals de més de 50 treballadors a 20.000 abans del 2030. Hem de fer créixer les nostres empreses», va assenyalar el president de la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre en l’acte de cloenda del 4t Congrés de la Pime Catalana. «Per ser competitius, per afrontar el repte dels fons Next Generation o per internacionalitzar-se, les nostres empreses han de ser més grans, tant des d’un punt de vista financer com des d’un punt de vista humà», va continuar Sánchez Llibre.

Objectiu de la patronal

Per aconseguir doblar la xifra d’empreses de més de 50 treballadors a Catalunya, Foment del Treball i Fepime iniciaran contactes i acords de col·laboració amb agències de qualificació, administracions públiques, fons d’inversió, organitzacions empresarials i oficines de gestió de patrimonis familiars. «Aquest és un objectiu molt important que estem elaborant i que explicarem amb més detall al llarg d’aquest any», va precisar el president de la patronal catalana, que també ha apostat per reforçar tots «els escuts i paraigües» que permetin que el teixit empresarial pugui sobreviure i reforçar-se després de la pandèmia. «Els ERTOs seran necessaris mentre duri la crisi, defensem la seva continuïtat, i els crèdits ICO han de seguir essent flexibles pel sobreendeutament», va reclamar Sánchez Llibre.

«Pel que fa a les ajudes directes a les empreses, aquestes han de ser més àgils i ràpides», va insistir el president de Foment del Treball, en un missatge especialment dirigit al Govern espanyol.