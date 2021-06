La filial d’Ikea a França i un dels seus antics directors generals han estat multats, respectivament, amb un milió d’euros i condemnats a penes de presó en suspens per espiar a diversos centenars d’empleats entre 2009 i 2012. El tribunal penal de Versalles els ha declarat culpables de robar dades personals per mitjans fraudulents però els ha condemnat a penes menors que les sol·licitades pel fiscal, que els havia acusat de «espionatge massiu». La Fiscalia havia demanat una multa de dos milions d’euros per a la filial francesa d’Ikea i una pena de presó ferma a l’expresident, Jean Louis Baillot.