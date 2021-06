Torna la tensió a Terra Santa. La Marxa de les Banderes va revifar la violència soterrada que va suposar 11 dies d’enfrontaments entre Hamas i Israel. Milers de jueus ultranacionalistes van desfilar per la Ciutat Vella de Jerusalem protegits per la policia israeliana, que es va enfrontar a un grup de manifestants palestins causant 33 ferits. Amb un Govern acabat d’estrenar, Israel desperta fantasmes que no estaven tan adormits. «Mort als àrabs» es va tornar a escoltar als carrers de Jerusalem. Uns 5.000 jueus d’extrema dreta van onejar les seves banderes per la Ciutat Santa, entre els quals hi havia diputats de la ultradreta racista. La polèmica marxa no va creuar el Barri Musulmà ni es va endinsar per l’emblemàtica Porta de Damasc. Allà, abans d’iniciar-se la ruta, centenars de palestins es van manifestar. La policia israeliana va respondre amb violència en un intent de buidar la zona i evitar enfrontaments entre els dos grups.