Banco Mediolanum ha assolit la seva raó de ser: aconseguir la satisfacció dels seus clients, any rere any, campanya rere campanya. I és que segons el nou estudi que ha publicat la consultora Stiga, realitzat amb els resultats del 2020, aquest banc espanyol dedicat a l’assessorament financer personalitzat lidera per segon any consecutiu el rànquing pel que fa a la satisfacció dels seus clients en el sector bancari.

En un context sociosanitari i econòmic tan complex com l’actual, derivat de la pandèmia, aquesta entitat espanyola ha pogut consolidar-se amb l’índex més alt de satisfacció global amb una nota de 8,40 sobre 10, mentre que el sector obté un 7,42 de mitjana. Tot això neix de l’estudi Benchmarking 2020, elaborat per la consultora independent Stiga, un termòmetre que analitza de forma oficial el grau de satisfacció dels clients de banca a partir d’una anàlisi de les principals entitats i que ha posat en valor la figura dels Family Bankers, la xarxa comercial de prop de 1.400 professionals dedicats a l’assessorament financer personalitzat per estar al costat dels seus clients.

L’estudi de Stiga posiciona Banco Mediolanum com a entitat líder en vuit categories: satisfacció global amb l’entitat; satisfacció amb el gestor; banca telefònica; servei d’informació al client; valors de relació, que inclou atributs com ara transparència, confiança i personalització; valors de marca, que engloba aspectes com ara solidesa, solvència, modernitat i compromís social; i percentatge de clients compromesos, amb un 34%. I no només això: els estalviadors situen l’oferta-preu del banc en el número 1 per la seva gamma de productes, interessos i comissions. Així doncs, l’entitat financera es consolida d’aquesta manera no només com la banca líder, sinó com un banc confiable, fet de persones per a persones.

El secret del banc: la bona relació entre clients i assessors financers

El banc obté la seva nota més alta (8,97) a partir de la relació entre clients i assessors financers. La bona opinió que tenen els clients de Banco Mediolanum va molt més enllà del servei i els productes que ofereix. S'explica a partir de l'experiència i la confiança, valors que transmeten els Family Bankers, els assessors financers de l'entitat, cap als estalviadors. No solament els acompanyen perquè puguin aconseguir les seves metes financeres, sinó que els coneixen i els entenen, com si es tractés d'un 'coach', perquè els clients aconsegueixin apropar-se als objectius i, en definitiva, al seu benestar personal.

"El que més m'agrada és canviar la vida de la gent", solen dir els assessors financers del banc; de fet, els Family Bankers no estan només enfocats a la planificació financera dels seus clients, també els donen suport en els reptes que es proposin. Per això, estan especialitzats a donar resposta a les diferents necessitats que puguin sorgir al llarg del Cicle Financer de la Vida de les persones, des de l'estratègia d'estalvi i inversió fins a la compra d'un habitatge o preparar la jubilació. Al capdavall, comptar amb l'opinió d'un professional de confiança és clau.

Els professionals de Banco Mediolanum han estat especialment rellevants en l'actual situació d'incertesa personal o professional a causa de la Covid-19. D'aquesta manera, en un context complicat com el de la pandèmia, l'elevat nivell de satisfacció d'aquests clients "és el reconeixement més gran al nostre model d'assessorament personalitzat recolzat per un servei de banca multicanal", destaca Igor Garzesi, conseller delegat de l’entitat. No hi ha dubte que no hi ha res més satisfactori que sentir-se recolzat en els moments de més dificultat.

Aquesta entitat financera és conscient del valor diferencial de la seva aposta. Per aquest motiu, recentment ha llançat la campanya 'Els meus altres jo', en la qual es ressalta la importància de prendre bones decisions, i el paper que pot tenir el Family Banker en cadascuna de les etapes vitals d'un client. En aquesta campanya, l'actor Ernesto Alterio dona vida a quatre versions d'un mateix personatge -Juan Martín- i, en la versió en la qual decideix deixar-se acompanyar per un assessor financer de Banco Mediolanum és quan aconsegueix arribar a totes les seves metes personals i professionals. No obstant això, la realitat supera la ficció: tal com ha demostrat l'estudi de Stiga, milers de persones han aconseguit trobar 'els seus altres jo' gràcies al seu propi esforç i a l'acompanyament dels assessors d'aquesta entitat financera en la presa de decisions.

Confiable i compromès

A més del suport que proporciona l'assessor financer, clau en qualsevol servei de banca, el client de Banco Mediolanum també se sent acompanyat a través de la banca multicanal, disponible a través de l'app, la pàgina web i la banca telefònica. En aquest sentit, destaca l'equip humà que forma el Banking Center, el servei telefònic d'atenció a client. Està a disposició dels estalviadors 365 dies a l'any de forma gratuïta per resoldre gestions i inquietuds del dia a dia. La seva professionalitat i predisposició també ha estat destacada en l'estudi de Stiga.

L'entitat també és líder en valors de relació, com la transparència, la confiança, la personalització, així com en valors de marca, que engloba aspectes com la solidesa, la solvència, la modernitat o el compromís social. Aquesta sèrie de factors intangibles apuntalen les senyes d'identitat del banc, que també es caracteritza per dur a terme una important acció social a través del projecte solidari Mediolanum Aproxima, un projecte que cultiva des del 2014 i que cobra un valor significatiu en moments com l'actual.

Tot això es combina en un detall que no ha de passar desapercebut: Banco Mediolanum és líder en percentatge de clients compromesos: un 35% enfront del 25% de la resta de sector. Les seves bones notes reforcen un model que reuneix el millor de la tecnologia amb un servei personalitzat i valuós. Un model que, sens dubte, convenç cada vegada més persones.