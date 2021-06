Les exportacions gironines s'han catapultat i han arribat a créixer fins a un 43,2% durant l'abril. Al llarg d'aquest mes, les empreses del territori han fet vendes a l'exterior per valor de 559,3 milions d'euros (MEUR). Sobretot, aquest fort increment s'explica pels tres sectors que són motor de l'economia gironina: la maquinària arriba a doblar exportacions, si bé per volum qui concentra el gruix de vendes és l'agroalimentari (dins el qual hi ha les càrnies). Per la seva banda, les químiques –aquí dins, també hi ha les farmacèutiques- creixen un 23% en exportacions a l'abril. I de retruc, tot això es deixa notar en l'acumulat de l'any. Perquè durant el primer quadrimestre del 2021, les exportacions gironines ja freguen els 2.190 MEUR.

Les exportacions gironines deixen enrere la sotragada de la pandèmia. Segons l'estadística que periòdicament publica el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, durant l'abril les vendes del territori a l'exterior s'han situat en 559,31 MEUR. És un augment significatiu –de fet, molt- perquè en comparació amb l'abril de l'any passat suposa un increment de fins al 43,2%. S'ha de tenir en compte, però, que aleshores s'estava en ple confinament per la covid-19, i l'estat d'alarma es va deixar notar amb els intercanvis internacionals (perquè el comerç exterior, com la resta de sectors, se'n va ressentir).

Si s'analitzen els sectors amb detall, aquell que per volum ha capitanejat les vendes exteriors durant l'abril és l'agroalimentari. Concentra gairebé la meitat del total (251,2 MEUR) i creix un 17% en comparació amb l'abril del 2020. I dins l'agroalimentari, continua essent innegable la preeminència del carni. Perquè aquest clúster ha exportat producte per valor de 168,46 MEUR. Sobretot, carn de porc a la Xina.

Si en comptes d'analitzar el volum es posa la lupa en el creixement, aquí el sector que passa al davant és la maquinària. Segons recull l'estadística del Ministeri, a l'abril les seves empreses van exportar per valor de 49,38 MEUR. És gairebé el doble de la xifra que es va registrar l'abril del 2020, en plena crisi de la covid-19 (quan les exportacions de maquinària van situar-se en 21,67 MEUR).

Per la seva banda, el tercer sector que estira l'economia gironina també tanca un bon mes d'abril. Les químiques (dins les quals, hi ha les farmacèutiques) han crescut un 23% en exportacions, situant-se en els 92,7 MEUR. D'aquests, una tercera part, en concret 33,4 MEUR, van ser productes farmacèutics.

La Xina, segon destí

Pel que fa a destins, França continua essent el principal mercat per als productes gironins. Sobretot, per proximitat. A l'abril, les empreses del territori hi han fet vendes per valor de 128,62 MEUR. A aquest destí, el segueix el gegant asiàtic (amb 87,20 MEUR), que passa molt per davant de la resta dels que van al darrere en el llistat (Itàlia, amb 36, 73 MEUR; Alemanya, amb 35,90 MEUR, i Portugal, amb 29,52 MEUR). Les conseqüències del 'Brexit' també es fan paleses a l'estadística. Perquè les exportacions al Regne Unit, durant l'abril, tan sols se situen en 17,15 MEUR.

Fregant els 2.190 MEUR

Les bones dades de l'abril, de retruc, també es deixen notar en l'acumulat de l'any. Si bé les exportacions gironines van entrar al 2021 amb una caiguda del 2,5%, durant el febrer i el març van remuntar registres. I si a això s'hi sumen les dades d'abril, les vendes a l'exterior de les empreses de la demarcació ja han crescut un 18,1% en comparació amb el primer quadrimestre de l'any passat i ja freguen els 2.190 MEUR (en concret, 2.189,4).A Catalunya, durant l'abril les exportacions han crescut fins a un 72,4% i tanquen el mes amb vendes a l'exterior per valor de 6.624,5 MEUR. Durant el primer quadrimestre del 2021, el creixement és del 21,4%, situant-se en 25.808,2 MEUR.