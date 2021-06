Els assistents online del Mobile World Congress (MWC) podran participar en visites virtuals retransmeses en directe per experts del sector, fer preguntes o veure les sessions a la carta del congrés de mòbils més gran del món, que se celebrarà en un format híbrid a Barcelona entre el 28 de juny i l’1 de juliol. A banda d’atraure 35.000 telemàtics, GSMA pretén mobilitzar milers de participants virtuals en sessions telemàtiques, entre les quals hi haurà una visita exclusiva d’Orange i TelcoDR. Un terç dels 350 ponents que assistiran al MWC participaran virtualment, a través de Microsoft Teams. A més, l’aplicació MyMWC utilitzarà més de 300 punts de dades per oferir als usuaris recomanacions de reunions i contactes fets a mida.

D’aquesta manera, es vol alimentar l’experiència de ‘networking’ dels assistents sense importar en quina part del món es trobin.

A més, aquest any el programa de socis inclourà una sèrie d’esdeveniments virtuals o híbrids amb sessions organitzades per empreses tecnològiques com Amazon Web Services, Braze, Facebook Connectivity, Huawei, IBM, KORE, Lenovo, Nvidia i Snapchat. Els tallers virtuals d’especialistes reuniran a líders de diverses àrees com automoció, tecnologia financera, fabricació, Internet de les Coses mòbil, telecomunicacions o drons entre d’altres.