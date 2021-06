El ministre de Consum, Alberto Garzón, va revelar ahir que entre les «mesures provisionals» que remena el Govern per a reduir la factura de la llum hi ha reduir l’IVA del 21% al 10%. «Atacarem aquest problema i aquest fenomen complex des de múltiples direccions. Estic parlant de l’IVA i d’una revisió possible i hipotètica del 21% al 10% i estic parlant d’una revisió del conjunt de la fiscalitat (...) mentre entren en vigor les reformes estructurals que estem tractant de posar en marxa a la major celeritat», va dir el ministre a la Comissió del ram.

Declaracions que arriben un dia després que la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, anunciés que el Govern no descarta «tornar a suspendre algun dels elements fiscals amb caràcter provisional» per a mitigar una pujada de preus en la factura.

Obrir negociació

El sector morat del Govern pretén «obrir la negociació» amb el seu soci plantejant una reducció de l’IVA «de manera permanent», segons fonts d’Unides Podem.

Segons expliquen, en els pròxims dies hi haurà una reunió amb el Ministeri de Transició Ecològica en la qual també proposaran aprovar via decreto la retallada a la retribució elèctrica, actualment en tràmit de consulta pública després de ser aprovat com a avantprojecte de llei.

Des del ministeri per a la Transició Ecològica es remeten a les declaracions del dimarts de Ribera, sense concretar quins serien els impostos afectats; el mateix que el ministeri d’Hisenda, que assenyala que «s’estan analitzant tots els impostos que afecten la llum i això inclou l’IVA», segons informa Rosa María Sánchez. L’objectiu és posar en marxa com més aviat millor una mesura per a alleujar els preus de la llum després d’un mes en què s’augura que el rebut serà car.

A més de l’impost a la generació i l’IVA, la factura de la llum també està afectada per l’Impost Especial a l’Electricitat del 5,11%. Ni l’IVA ni l’impost «especial» s’han suspès amb anterioritat, mentre que en 2018 sí que es va eliminar sis mesos l’impost a la generació elèctrica, que grava amb un 7% la producció i el cost de la qual les companyies elèctriques repercuteixen als consumidors, després que aquest estiu la llum se situés a l’entorn dels 60-70 euros el megawatt-hora. No obstant això, el parlamentari socialista Germán Renau va refredarla possibilitat de tocar aquesta taxa ahir en assamblea.