L’exconseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, serà el president del Port de Barcelona, segons va anunciar ahir al matí el vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró. Calvet rellevarà Mercè Conesa, designada per ell mateix el juliol de 2018. El traspàs entre Conesa i Calvet es va iniciar ahir mateix i està previst que s’allargui tot el juliol. Actualment, Calvet és diputat de Junts al Parlament i va quedar fora de l’actual executiu de Pere Aragonès després de la fusió entre la conselleria de Polítiques Digitals i Territori, departament que va assumir el mateix Puigneró.

A nivell de partit, l’exconseller es va presentar a les primàries de Junts per Catalunya per escollir el candidat a les eleccions del 14 de febrer, però va perdre davant Laura Borràs, actual presidenta del Parlament.

En la seva intervenció, Calvet es va comprometre a continuar la feina de Conesa i els seus predecessors per convertir l’equipament en un dels ports «més innovadors del món». En aquest sentit, va remarcar que vol fer amb un «compromís absolut» amb la sostenibilitat i seguint les premises d’un model econòmic centrat en l’agenda verda. Per Calvet es tracta d’una de les infraestructures més importants del país, que s’ha de gestionar amb perspectiva «catalana i mediterrània». «El port va de territori, de mobilitat, de logística, de digitalització i de sostenibilitat. D’excel·lència en tots aquests factors per esdevenir una referencia al mon», va insistir.