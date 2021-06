Dos polígons industrials de Girona -Polígon del Príncep i Polígon Empordà Internacional de Vilamalla - han rebut el distintiu «Polígon Empresarial de Qualitat» que atorga la Coordinadora Espanyola de Parcs Empresarials (CEPE), de la qual PIMEC ostenta la vicepresidència.

El director gerent de PIMEC i vicepresident de CEPE, David Giménez, la responsable de PIMEC Polígons, Marcela Véliz, el president de PIMEC Girona, Pere Cornellà, i el secretari territorial de la patronal, Joan Barfull, van participar a l’acte on els presidents dels polígons van rebre aquest certificat. A més, hi van assistir els membres del Consell Territorial de PIMEC, Estefania Gratacós i Joan Aguilar, de les pimes Alchimiaweb i AGS Diffusion, situades al polígon del Príncep. PIMEC Polígons segueix treballant als polígons industrials de Catalunya per assolir nous reptes i potenciar nous sectors.