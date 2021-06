Una lliçó apresa de la pandèmia és que no hi ha article que no pugui ser adquirit per Internet. Això ha suposat un alleujament per a sectors com el del vi, que ha vist com es tancaven d’un cop de porta els seus principals canals de venda, l’horeca (hotels, restaurants i cafeteries) i l’enoturisme, i afronta encara una crisi important. En aquest context, que la Federació Espanyola del Vi calculi en un 200% l’increment que ha experimentat la venda per Internet suposa una finestra d’esperança. I també de canvi.

«Entre tot el dolent, la pandèmia ha posat de manifest que hi havia una necessitat òbvia i evident de digitalitzar el món del vi i ha demostrat que la venda de vi online és real i factible. Això era un dubte que molta gent tenia, sobretot a nivell de comprador, però la logística de la pandèmia ha funcionat molt bé, també en el vi, i s’ha incrementat exponencialment la venda de vi online», afirma el cofundador i CEO de Upwine Smart Tasting, Albert Grau.

Segons la seva opinió, l’actual situació està canviant el pas a un sector, el vitivinícola, «tradicional i una mica tancat», que està aprenent a aprofitar l’oportunitat no només d’adaptar-se als nous temps, plenament tecnològics, sinó també de «conèixer més els seus clients, obrir-se i fer venda directa amb ells». I aquest és el servei que ofereix Upwine, ajudar els seus clients a arribar a l’usuari final a través de la seva eina digital, que serveix per transformar les cates en una experiència interactiva. El públic objectiu d’aquesta startup espanyola és B2B: principalment els productors de vi, és a dir, els cellers, però també es dirigeixen a vinoteques en línia o retail, sommeliers, escoles i clubs de tast.

«Fem molt èmfasi en el customer experience, amb una bona usabilitat, perquè la gent sigui partícip del tast en tot moment, pugui fer valoracions i apreciacions omplint fitxes que poden ser des del clàssic full de tast organolèptic de vista, olfacte i gust o un molt més amè i àgil, per a un públic no tècnic», explica Grau. Això implica tenir la capacitat d’adaptar la seva plataforma «a qualsevol necessitat del client», ja sigui una acció de team building més distesa fins a un concurs de vins amb sommeliers, que requereixen una precisió absoluta en diferents camps.

El que aconsegueix el client és, segons el CEO de l’empresa, incrementar la venda de vi i comptar amb informació sobre els gustos i preferències del consumidor, per poder implementar estratègies de màrqueting i vendes més efectives. L’aplicació es comercialitza mitjançant un model de subscripció mensual amb dues tarifes, una de bàsica per 19,90 euros al mes i una altra, que sí que permet la personalització del full de tast, per 99 euros al mes.

Pla d’internacionalització

En aquests mesos, Upwine també ha experimentat el seu propi punt d’inflexió, encara que com a startup tecnològica asseguren haver tingut un punt de partida més avantatjós. Fundada el 2019, el seu objectiu inicial ja estava relacionat amb accelerar la digitalització, però es dirigia cap a l’enoturisme. Quan va arribar la pandèmia i els turistes, tant nacionals com internacionals, van deixar de visitar els cellers, la companyia va optar per reinventar-se.

D’un desenvolupament pensat per maximitzar els espais físics de degustació a través d’una aplicació nativa, van derivar cap al programari que ara ofereixen com a Saas (Programari com a Servei). «Ens vam haver d’incorporar en temps rècord al canal streaming i fer-ho tot per a web», rememora el cofundador. Així va ser, a grans trets, com Upwine va viure el 2020, un any que van dedicar a adaptar la idea de negoci, que ja consideraven validada, i «abaratir». «Vam posar tot el nostre esforç per poder sortir al mercat després de l’estiu», puntualitza.

L’aposta està donant fruits. Des del seu rellançament fins a la data, Upwine ha realitzat cates amb importants marques nacionals com Codorniu, Freixenet, Recaredo o Alútiz. I aspiren a tancar l’exercici amb més de 1.000 tastos realitzats. A més, des de febrer d’aquest any està dins del programa ICEX Next, una iniciativa dirigida a donar suport a pimes espanyoles en la seva internacionalització a través d’una subvenció de 20.000 euros i assessorament personalitzat. Amb la vista posada en desembarcar a nous països, Upwine ha tancat a més una ronda de finançament de 150.000 euros en què han participat els fundadors del portal Enoturisme 360º, el prestigiós sommelier Alexander García, de touryvino, i els business angels Carles Pons i Pol Santandreu.

Amb aquesta injecció de recursos, la startup planeja estendre’s a Mèxic, Argentina i Xile en una primera fase i aconseguir en una segona fase països productors de parla anglosaxona amb gran «potencial de creixement», com són els EUA, Sud-àfrica i Nova Zelanda. I en paral·lel, confien en consolidar-se al mercat nacional i continuar amb el desenvolupament de la seva plataforma per seguir ajustant-se a les exigències del mercat. «Ajudem a estar en aquesta revolució digital, per així dir-ho, que ha obert els ulls. I no només per si ve una altra crisi, sinó simplement per adaptar-se als nous temps», afirma el director executiu de l’empresa. La previsió és arribar al break even (punt d’equilibri entre ingressos i despeses) a l’últim trimestre d’aquest any o al primer de 2022, amb una facturació propera als 100.000 euros.